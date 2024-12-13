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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金假帳案，現已進入檢調偵結倒數階段，11日下午第十度提訊被告柯文哲；對此，律師黃帝穎表示，柯文哲如未把握機會認罪，將面對起訴後接押。民進黨台北市議員洪健益爆料，眾望基金會原訂12日要開臨時董事會，因有董事請假，未達法定人數而取消，但董事長李文宗目前被收押；洪質疑，是誰在主導董事會？為何召開時間確定後又取消？針對眾望基金會召開董事會一事，黃帝穎12日在臉書發文表示，眾望基金會董事會召集程序如不符合財團法人法規定，除了有違法問題，若處分財產，董事更有被質疑滅證的法律風險。黃帝穎指出，北檢傳喚認罪行賄的朱亞虎到庭作證，鞏固行賄證詞，柯文哲昨天第十度提訊，如未把握機會認罪，則無法適用貪污條例偵查中自白犯罪減輕其刑的規定，將面對起訴後接押。