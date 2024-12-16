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▲「幸福發電廠」有毛怪蘇利文(Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與阿布(Boo)的造型燈飾在舞台上。（圖／台中市政府新聞局提供）

▲手持耶誕禮物的毛怪蘇利文(Sulley)和大眼仔麥克‧華斯基(Mike)造型燈飾在「歡樂布告欄」前一同分享甜蜜的耶誕時光。（圖／台中市政府新聞局提供）

▲怪獸大學OK社的三位社員軟Q(Art)、史乖寶(Squibbles)與老唐( Don Carlton)造型燈飾跟大家歡快地打招呼的造景。（圖／台中市政府新聞局提供）

▲電影裡具備隱形技能的藍道(Randall)，將躲藏在「隱形迷蹤」造景內，等著民眾來尋找。（圖／台中市政府新聞局提供）

很快又要到了年末最重要的節日「耶誕節」，今年台中舉辦了「2024台中耶誕嘉年華」，以台中好甜，耶誕來電為核心，特別以迪士尼皮克斯經典動畫電影《怪獸電力公司》作為主題，展出超萌毛怪造型耶誕樹，以及各式獨特的主題燈飾，結合台中在地甜點，期間只要來趟台中，就能與怪獸電力公司的角色燈飾們，一路從舊火車站到暢玩到綠柳川！今年活動還設置了七大打卡熱點，要讓大家可以留下美好回憶。提到耶誕節，絕對少不了一顆唯美的耶誕樹！台中耶誕嘉年華，今年打卡首站就是在舊台中火車站前廣場，將會設立全台首創高達16公尺的「毛怪造型耶誕樹」，樹下還有經典好夥伴「戴著鹿角的大眼仔麥克‧華斯基(Mike)」，以及「穿著怪獸裝的阿布(Boo)燈飾」。除了毛怪造型耶誕樹，這回在柳川「幸福發電廠」，還有毛怪蘇利文(Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與阿布(Boo)的造型燈飾在舞台上，與繽紛燈光秀一同演出；另一邊「歡樂布告欄」前手持耶誕禮物的毛怪蘇利文(Sulley)和大眼仔麥克‧華斯基(Mike)造型燈飾，熱情地迎接大家的到來；「耶誕怪樂」也有毛怪蘇利文(Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與阿布(Boo)，悄悄打開神奇傳送門的場景，重現電影海報經典場景。而在柳川的另一端「怪怪舞動」區，能看見怪獸大學OK社的三位社員，分別是軟Q(Art)、史乖寶(Squibbles)與老唐( Don Carlton)，站在怪獸大學校園內，熱情的跟大家打招呼的造景；在「歡樂噴泉」則會見到怪獸大學K教授(Professor Knight)的身影；最後，「怪愛超甜」有萬事OK社史乖寶(Squibbles)的母親(Sherri)，以及泰瑞與泰瑞（Terri and Terry）的造型燈飾在柳川跟大家一起享受甜蜜時光。走到民權路與柳川西路的「來電舞廳」，這裡也藏有驚喜，毛怪蘇利文(Sulley)與大眼仔麥克‧華斯基(Mike)的主題燈飾，在車流往來的路口互相尬舞。另外，這次聽說還有隱藏景點，電影裡具備隱形技能的藍道(Randall)，將躲藏在「隱形迷蹤」造景內，歡迎大家一起找看看。除了一定要朝聖的七大打卡熱點，這回台中市府也特別在舊台中火車站前廣場設置了「好樣市集」，從 12月13日至明年1月1日，邀請了123組青創攤位參與，提供最熱鬧、有趣的攤位。不只如此，現場還安排藝文表演，活動期間每周五晚上及周末假日的晚間時段，有泡泡秀、腹語魔術秀、小丑雜耍互動魔術秀、扯鈴秀等，提供給台中市民、各地遊客，最熱鬧又驚豔視覺的耶誕饗宴！（台中市政府新聞局廣告）