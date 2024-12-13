全台最大的免費滑冰場「南港中國信託金融園區戶外滑冰場」又將開放了，即日起到明年（2025）3月2日共約四個月，只要持身分證取得號碼牌即可租借溜冰鞋、護具。而且每年南港中國信託金融園區戶外滑冰場都有獨特主題，今年是侏羅紀，園區多處皆可見巨型恐龍。
週末假日帶小朋友外出玩耍的好選擇！每年12月，南港中國信託金融園區都會開放民眾免費使用戶外滑冰場，凡持身分證件前往南港中信金融園區，於指定時間場次前60分鐘排隊取號碼牌，即可免費兌換溜冰鞋和安全護具。
今年中國信託將侏羅紀公園搬進滑冰場，以《重返侏羅紀ICE X DINOSAUR X ADVENTURE》為主題，在充滿神秘色彩的冰雪森林中，不僅可以盡情享受滑冰的樂趣，還能穿越侏羅紀時代，置身於充滿震撼的恐龍主題場景中，同時，南港「中國信託金融園區」每年皆會打造超過10米的夢幻聖誕樹。
🔴「南港中國信託金融園區戶外滑冰場」開放時間：
地址：北市南港區經貿二路186-1號（C棟主要出入口位於三重路上）
開放日期：即日起至2025年3月2日
平日場次：15:30、17:30、19:30
例假日場次：13:30、15:30、17:30、19:30（2025年1月28日除夕休館，寒假視同假日）
實際開放場次隨時查詢：南港中國信託金融園區官網（按此）
🔴「南港中國信託金融園區戶外滑冰場」入場方式
📍每場次入場人數
平日：150人
假日及寒假假期間：170人
📍現場排隊方式：領取場次號碼牌入場
即日起起開放一般民眾現場排隊領取場次號碼牌入場。
於每場次開場前60分鐘開放領取場次號碼牌，每人限領一張，每場次開場後，依序叫號入場，開場後30分鐘仍未進場則該票券作廢失效。
（不論是否滑冰，入場均需領取號碼牌。且號碼牌僅提供單次進出，已離場者須再次取票始得進入本冰場。）
📍場次號碼牌發放須知
發放時間：每場次開場前60分鐘進行號碼牌發放，不可代排或佔位，以實際在場排隊人數發放，隨意離開排隊動線視同放棄排隊權利須重新排隊，發放號碼牌時如不在現場亦視同放棄。
🔴入場券優惠
憑滑冰場入場券還能享周遭餐廳、購物優惠。欣葉小聚內用贈紅豆湯一碗、金爸爸贈甜菊葉白咖啡、悶燒鍋物打9折、老董牛肉麵點牛肉麵系列贈飲料乙杯；路易莎、樂法、龜記茗品、匠喝、順成蛋糕、花蓮扁食皆95折，一共30個店家優惠任君挑選，每張限使用一次。
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今年中國信託將侏羅紀公園搬進滑冰場，以《重返侏羅紀ICE X DINOSAUR X ADVENTURE》為主題，在充滿神秘色彩的冰雪森林中，不僅可以盡情享受滑冰的樂趣，還能穿越侏羅紀時代，置身於充滿震撼的恐龍主題場景中，同時，南港「中國信託金融園區」每年皆會打造超過10米的夢幻聖誕樹。
🔴「南港中國信託金融園區戶外滑冰場」開放時間：
地址：北市南港區經貿二路186-1號（C棟主要出入口位於三重路上）
開放日期：即日起至2025年3月2日
平日場次：15:30、17:30、19:30
例假日場次：13:30、15:30、17:30、19:30（2025年1月28日除夕休館，寒假視同假日）
實際開放場次隨時查詢：南港中國信託金融園區官網（按此）
🔴「南港中國信託金融園區戶外滑冰場」入場方式
📍每場次入場人數
平日：150人
假日及寒假假期間：170人
📍現場排隊方式：領取場次號碼牌入場
即日起起開放一般民眾現場排隊領取場次號碼牌入場。
於每場次開場前60分鐘開放領取場次號碼牌，每人限領一張，每場次開場後，依序叫號入場，開場後30分鐘仍未進場則該票券作廢失效。
（不論是否滑冰，入場均需領取號碼牌。且號碼牌僅提供單次進出，已離場者須再次取票始得進入本冰場。）
📍場次號碼牌發放須知
發放時間：每場次開場前60分鐘進行號碼牌發放，不可代排或佔位，以實際在場排隊人數發放，隨意離開排隊動線視同放棄排隊權利須重新排隊，發放號碼牌時如不在現場亦視同放棄。
🔴入場券優惠
憑滑冰場入場券還能享周遭餐廳、購物優惠。欣葉小聚內用贈紅豆湯一碗、金爸爸贈甜菊葉白咖啡、悶燒鍋物打9折、老董牛肉麵點牛肉麵系列贈飲料乙杯；路易莎、樂法、龜記茗品、匠喝、順成蛋糕、花蓮扁食皆95折，一共30個店家優惠任君挑選，每張限使用一次。