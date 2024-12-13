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為了維持飛航服務品質，強化飛航安全，民航局規劃調整台北飛航情報區「過境航路服務費」，過境航班每架次從1萬元漲到13500元，漲幅達35%，預計明（2025）年3/1起實施，推估明年收入可望增加6億元。民航局表示，該區過境航路服務費自2007年調整後，已有17年未曾調整，與其他國家及鄰區相比，台北飛航情報區範圍較小，因此採取一次性收費，即過境一次，就收取新台幣10000元的服務費用，若以航路距離計算鄰區費用，該區過境費收費金額相對較低，如日本收費約20000元、菲律賓調漲後為14000元，均較我方貴。香港則是區域較小，收費較我方便宜，但也約10000元出頭。民航局表示，因應航行量成長，持續擴增飛航服務人才，並更新飛航服務相關設備，且考量到鄰近飛航情報區均已陸續調整過境航路服務費，為了使我國各項民航建設及飛航服務更具競爭力，經過計算後，人力成本約佔23%、設備成本44%、維護成本21%、水電加物料11%，因此每架次過境航機的「過境航路服務費」，從10000元調整為13500元。民航局表示，台北飛航情報區在疫情前的2019年過境航班曾達24萬架次，之後因為疫情爆發、各國採取邊境管制，導致航班銳減，2021年仍較疫情前大減逾7成。即便疫後全球航空逐漸復甦，但2023年過境航班僅約19萬架次，今年則預估約為21萬架次。民航局表示，今年過境航路服務費收入約21億元，明年3月調整後，預估收入約27億元，相較之前增加6億元。但該收入是以今年的21萬架次推估，若明年航班數更多，收入也可能會更多。