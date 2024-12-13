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▲原PO在10坪、高度3.5公尺的房間使用變頻冷暖氣機「暖氣功能」時，要將風開到最大才會稍微有暖房的感覺。（圖／家庭消費中心攝）

▲台電提醒，將空調切換為暖氣模式時，必須記得讓出風口朝下，否則會影響到暖房效果。（圖／台電官網）

▲黃軒醫師建議，若是開了暖爐、熱空調還是覺得寒冷，可以透過電風扇或循環扇的輔助。（圖／記者徐銘穗攝）

入冬最強冷空氣即將到來，隨著氣溫逐日下降，民眾也陸續打開家中暖氣抗寒。就有一名網友求助，他開變頻冷暖氣機吹暖風，卻感覺暖氣都在天花板跟空調附近轉，要將風開到最大才會稍微有暖房的感覺，效率實在很差，貼文曝光後，不少人建議要搭配吊扇或循環扇，前後溫差竟高達5度。而台電、醫師也曾建議吹暖氣時要記得讓出風口朝下，或將電風扇對著天花板吹，不僅暖房效率高，且還能幫助省電。有網友在PTT發文問「有人開暖氣用變頻冷暖氣機的嗎？」他表示在10坪、高度3.5公尺的房間使用暖氣功能時，要將風開到最大才會稍微有暖房的感覺，「房間14度變成20度」，但還是會覺得很冷，，讓他不知道該如何解決。貼文曝光後，不少內行人給出建議，、「分離式空調使用暖氣時，要將出風口葉片打到最低往斜下吹」、「把氣孔往下就好，還會睡到熱」、「日立冷暖調27度往下吹，還可以打赤膊吹電風扇」。事實上，台電過去就不斷發文提醒，「將空調切換為暖氣模式時，會反轉冷媒循環方向，吹出熱風讓室內變暖和，要記得讓出風口『朝下』」。台電解釋原理，「因為熱空氣上升冷空氣下降，若將出風口朝上，熱空氣反而會積在天花板下不去，或是空調將上方熱風吸回，誤判室內已升溫，停止送熱風，影響暖房效果」。不只如此，胸腔暨重症醫師黃軒也曾指出，當室溫超過20度時，建議不需要開任何暖氣，較大房間則可使用熱空調機。若是開了暖爐、熱空調還是覺得寒冷，可以透過電風扇或循環扇的輔助。黃軒醫師透露，因為暖爐放地上時，熱空氣上升後會堆積在天花板，若將電風扇對著天花板吹，可以讓堆積的熱空氣散開，房間內的溫度才會平衡，「這樣就能增加室內增溫效率，也幫助你降低電費呢。」另外若有使用電暖器，可以放窗戶旁邊讓冷空氣變暖，房內才會長時間保暖。