週末將迎來入冬最強的一波冷氣團來襲，今（13）日應該能明顯感受到氣溫驟降，從明天開始北部地區可能開始出現10度低溫，許多人外出基本除了羽絨外套外，帽T也是不可或缺的保暖衣物，但你知道帽T的普遍穿法怎麼樣才正確嗎？近日有網友發起投票，結果7萬人投票結果出爐跌破許多人眼鏡，不少人道歉直呼：「世界觀崩塌了！」
一名網友在社群平台「Threads」發起投票表示「我想問一件事，你們穿帽T裡面一定都會穿一件短袖還是什麼衣服嗎？原來帽T其實是一件外套的概念？」而投票的選項則有「帽T裡面穿衣服」以及「帽T裡面不穿」兩種。
結果該投票討論度超高，將近7萬名網友參與，最終結果「帽T裡面會穿衣服」的佔比72%，而「帽T裡面不穿衣服」僅佔比28％，顯見在冬天來臨時，許多人穿帽T內裡還是會再穿一件衣服，讓該網友對於投票結果感到傻眼表示：「我的世界觀遭到衝擊欸！」
帽T普遍穿法「裡面還會穿衣服」！一堆人集體道歉太爆笑
該網友表示自己過去穿帽T裡面並不會穿衣服，因此自己的認知帽T就是單穿的服飾，回憶過往糗事「在這裡和坐在我後面的同學致歉，我想說他兩週都穿同一件粉紅色帽T，是不是沒在洗衣服，原來是我不會穿衣服，不過我覺得裡面再穿一件很方便，但不穿也不會不舒服。」
貼文曝光後，留言區變成道歉區，許多人也都表示「......我也不會穿衣服，之前也是同事一直穿同件帽T，想說怎麼都沒在洗衣服，現在終於解答，但世界觀已經崩塌」、「我之前也有跟你有相同的疑問，之前同事連續一個禮拜沒有換衣服， 後來才知道他裡面短袖會換，外面帽T是不換的，當外套穿一個禮拜洗一次這樣」、「我也困惑好久，帽T跟外套差在哪，我也走不出來。」
帽T搭配衣服更保暖！冬天必定收藏3種穿搭學起來
事實上，帽T不管是哪種穿法其實都可以，主要還是看自己對低溫的接受度如何，如果遇到這種強烈冷氣團來襲，帽T內裡加上一件發熱衣或者長薄的T恤，不僅更加保暖，如果白天天氣變暖，還可以進可攻退可守，南部的民眾早晚溫差大，更適合這種帽T搭配內裡衣服的穿搭。《NOWnews》記者也整理3大冬天穿搭法，快看看哪種適合自己囉！
🟡洋蔥式穿法：內裡從薄衣服開始穿起，最外層是最保暖的外套類，適合日夜溫差大的縣市，視天氣情況增減衣物，但完全體外型看起來相對較為臃腫。
🟡玉米式穿法：用少量衣服發揮最大保暖效果，通常最內層是發熱衣，中間長袖服飾，外層會穿著超過膝蓋的厚重大衣，一進到室內就可以脫掉大衣又舒適，由於大衣穿起來時尚好看，現在冬天很流行這種穿法。
🟡三明治穿法：外出、騎車族合適，內裡穿上衛衣或者發熱衣，中層套上毛衣，外層則為防風外套，讓你騎車外出都不怕冷，不過進到室內毛衣可能較為容易悶熱，是該穿搭的缺點之一。
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結果該投票討論度超高，將近7萬名網友參與，最終結果「帽T裡面會穿衣服」的佔比72%，而「帽T裡面不穿衣服」僅佔比28％，顯見在冬天來臨時，許多人穿帽T內裡還是會再穿一件衣服，讓該網友對於投票結果感到傻眼表示：「我的世界觀遭到衝擊欸！」
帽T普遍穿法「裡面還會穿衣服」！一堆人集體道歉太爆笑
該網友表示自己過去穿帽T裡面並不會穿衣服，因此自己的認知帽T就是單穿的服飾，回憶過往糗事「在這裡和坐在我後面的同學致歉，我想說他兩週都穿同一件粉紅色帽T，是不是沒在洗衣服，原來是我不會穿衣服，不過我覺得裡面再穿一件很方便，但不穿也不會不舒服。」
貼文曝光後，留言區變成道歉區，許多人也都表示「......我也不會穿衣服，之前也是同事一直穿同件帽T，想說怎麼都沒在洗衣服，現在終於解答，但世界觀已經崩塌」、「我之前也有跟你有相同的疑問，之前同事連續一個禮拜沒有換衣服， 後來才知道他裡面短袖會換，外面帽T是不換的，當外套穿一個禮拜洗一次這樣」、「我也困惑好久，帽T跟外套差在哪，我也走不出來。」
帽T搭配衣服更保暖！冬天必定收藏3種穿搭學起來
事實上，帽T不管是哪種穿法其實都可以，主要還是看自己對低溫的接受度如何，如果遇到這種強烈冷氣團來襲，帽T內裡加上一件發熱衣或者長薄的T恤，不僅更加保暖，如果白天天氣變暖，還可以進可攻退可守，南部的民眾早晚溫差大，更適合這種帽T搭配內裡衣服的穿搭。《NOWnews》記者也整理3大冬天穿搭法，快看看哪種適合自己囉！
🟡洋蔥式穿法：內裡從薄衣服開始穿起，最外層是最保暖的外套類，適合日夜溫差大的縣市，視天氣情況增減衣物，但完全體外型看起來相對較為臃腫。
🟡玉米式穿法：用少量衣服發揮最大保暖效果，通常最內層是發熱衣，中間長袖服飾，外層會穿著超過膝蓋的厚重大衣，一進到室內就可以脫掉大衣又舒適，由於大衣穿起來時尚好看，現在冬天很流行這種穿法。
🟡三明治穿法：外出、騎車族合適，內裡穿上衛衣或者發熱衣，中層套上毛衣，外層則為防風外套，讓你騎車外出都不怕冷，不過進到室內毛衣可能較為容易悶熱，是該穿搭的缺點之一。