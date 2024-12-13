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▲網友發起帽T都怎麼穿的投票，結果「裡面會再穿衣服」佔比高達72%，引起廣大討論。（圖／記者賴禹妡攝）

▲許多人冬天穿帽T裡面還會再穿衣服，引起許多人討論，有人因沒有這個習慣，曾經質疑同學、同事冬天不洗衣服笑翻全場。（示意圖／取自unsplash）

▲玉米式穿法重點在「外厚內暖」，最常見過膝的長大衣、長版外套，好處是穿脫便捷。（圖／翻攝UNIQLO官網）

週末將迎來入冬最強的一波冷氣團來襲，今（13）日應該能明顯感受到氣溫驟降，從明天開始北部地區可能開始出現10度低溫，許多人外出基本除了羽絨外套外，帽T也是不可或缺的保暖衣物，但你知道帽T的普遍穿法怎麼樣才正確嗎？近日有網友發起投票，結果7萬人投票結果出爐跌破許多人眼鏡，不少人道歉直呼：「世界觀崩塌了！」一名網友在社群平台「Threads」發起投票表示結果該投票討論度超高，將近7萬名網友參與，，讓該網友對於投票結果感到傻眼表示：「我的世界觀遭到衝擊欸！」該網友表示自己過去穿帽T裡面並不會穿衣服，，回憶過往糗事「，不過我覺得裡面再穿一件很方便，但不穿也不會不舒服。」貼文曝光後，留言區變成道歉區，許多人也都表示「我也困惑好久，帽T跟外套差在哪，我也走不出來。」事實上，帽T不管是哪種穿法其實都可以，主要還是看自己對低溫的接受度如何，如果遇到這種強烈冷氣團來襲，《NOWnews》記者也整理3大冬天穿搭法，快看看哪種適合自己囉！，但完全體外型看起來相對較為臃腫。，由於大衣穿起來時尚好看，現在冬天很流行這種穿法。，不過進到室內毛衣可能較為容易悶熱，是該穿搭的缺點之一。