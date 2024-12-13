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▲桃市產總發起絕食抗議100小時行動。（圖／翻攝自桃市產總）

由桃園市多個產業工會組成的工會聯合會，在勞動部前發起絕食行動迄今已100小時，盼能喚醒甫接任的勞動部長洪申翰對勞工議題的重視，更呼籲洪部長不要只是當總統賴清德的政治滅火器，但仍只得到將勞團訴求轉知相關部會的回應，對此，桃市產總開嗆，稱勞動部已淪為「總機部」，更酸社運老朋友洪申翰也已經不是當年的洪申翰。桃市產總理事長朱梅雪表示，這次拋磚引玉發動絕食，但勞動部但毫無實質回應，甚至無法明確表達自身立場，沒有解決問題的能力，只會轉達意見，推給考試院、內政部，洪部長只扮演了「總機」的角色，，勞動部應改名叫「總機部」。桃市產總重申，絕食行動的訴求為全面檢討基金用途、比照相關部會如實揭露，強化委員會成員專業度、建立真正外部監督機制，要求勞動部必須真正回應重大勞動議題。勞動部則回應，有關各界關心就安基金支用狀況，目前勞動部正在積極研議強化把關機制，此外，本部職安署刻正進行職場霸凌法制化的作業，立專法或修職安法的方向都會同步評估。針對低薪、高工時的議題，本部會持續鼓勵勞資雙方建立協商機制，與工會簽訂團體協約，或是透過勞資會議協議，約定合理工時及薪資。勞動部強調，本部十分重視勞動者的第一線經驗和訴求，目前正在規劃各地工會的請益之旅，將蒐集各地工會團體對本部政策建言，納入評估及參考。