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馬英九基金會執行長蕭旭岑日前宣稱馬政府時代，「中國哪有軍演？」12日引來國安人士反諷「當年在總統府時都在睡覺？」；蕭旭岑今（13）日回應道，中國國家主席習近平在當年新加坡「馬習會」時當面告訴前總統馬英九，中國軍演並非針對台灣，以此證明「『聯合利劍』就是針對你（賴政府）」；對此，政治工作者周軒直呼，可怕到極點，「習近平說什麼，馬英九就信了？」蕭旭岑今日接受廣播節目主持人王淺秋專訪時表示，中國軍演是賴政府的責任，過去馬政府時代有對台軍演嗎？那位匿名的國安官員若非無知，就是欺騙國人，事實上各國都有軍演，但在馬政府時代沒有感受到中國針對台灣軍機繞台或環台軍演，「這表示中央政府無能！」蕭旭岑接續指出，當年新加坡「馬習會」，馬英九當面向習近平提及台灣人對中國軍演的反應，習近平說，軍演並非針對台灣，所以「聯合利劍就是針對你（賴政府）」，因為賴政府不遵守中華民國憲法，主張「兩國論」；蕭痛批，賴政府沒有辦法處理好兩岸關係，卻把責任都推給在野黨，「這是賴政府的無能！」蕭旭岑的回應，周軒今日在臉書發文表示，原來，習近平說什麼，馬英九就信了？」蕭旭岑回應看起來好像沒什麼，「仔細一想，可怕到了極點！原來，馬英九當年真的相信，習近平說演習不是針對台灣，就不是針對台灣？」周軒直呼，「好恐怖啊，我們台灣的前總統，居然相信一個，到現在還沒有放棄『武力犯台』的國家之領導者，告訴他『我們演習不是針對你』，再一次驗證前兩天我說過的：『台灣在馬英九那八年，真的好危險啊！』」