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美國總統當選人川普（Donald Trump）被外媒封為「關稅人」，他雄心勃勃的關稅計畫引發不少業界人士擔憂。對此，日本貿易振興機構（JETRO）亞洲經濟研究所表示，對川普可能實施的關稅措施進行推估後，研究發現2027年美國的GDP將因此被拉低1.1％。根據《日經》報導，日本貿易振興機構亞洲經濟研究所根據川普之前所宣稱，針對墨西哥和加拿大徵收25％的關稅、同時對中國追加徵收10％關稅為假設前提，使用了經濟地理模擬模型（IDE-GSM）來估算這些關稅措施對全球經濟的影響。推算結果顯示，與沒有提高關稅相比，美國2027年的GDP將因加徵關稅被拉低1.1％。其中礦業和農業受影響最大。美國從經濟聯繫緊密的墨西哥和加拿大進口蕃茄與酪梨等蔬菜水果，加徵關稅將導致這些商品漲價，有可能打擊美國消費和減少就業機會。亞洲經濟研究所表示，川普提出的以本國為中心的高關稅政策，很有可能成為「自損行為」，也可能成為抑制世界經濟整體增長的因素。研究發現，預計墨西哥2027年的GDP將被拉低3.8％，加拿大被拉低1.2％，中國被拉低0.3％。作為中國的可能替代者，日本GDP將因關稅而受惠被推高0.2％。不過，亞洲經濟研究所也指出，川普的關稅宣言很可能只是談判籌碼，全面實施的可能性很低，比起經濟影響，各國之間的這種外交政治博弈今後將更多地發生。