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▲大鷹旅遊榮獲國際金旅獎，大鷹國際旅行社總經理王國強(右)接受觀光署長周永暉(左)頒獎。（圖／大鷹旅遊提供）

▲大鷹旅遊於114年6至8月規劃的新東方快車豪華專列，深入西域縱橫南疆11日。（圖／大鷹旅遊提供）

第十二屆國際金旅獎12日舉辦頒獎典禮，大鷹旅遊（大鷹國際旅行社）五項旅遊產品揮出全壘打，榮獲2金3銀，再次展現其卓越實力。獲獎的五項產品包括「環島鐵路喜樂列車」、「樂齡旅遊」、「入境旅遊：文化饗宴」、「出境旅遊：新東方列車」及「賞櫻騎行」。大鷹旅遊總經理王國強表示，這些榮譽不僅是對團隊努力的肯定，更是對未來的激勵。他強調，大鷹擁有一支專業且充滿活力的年輕團隊，致力於為每位旅客創造「五感」全方位的旅行體驗。展望未來，2025年大鷹旅遊將重磅推出「世界鐵道之旅行程發表會」，這是涵蓋加拿大、日本、紐澳、南亞、西歐和中南美等國的鐵道主題旅遊計畫，目前已積極佈局2025年的世界鐵道包括5月起的加拿大落磯山景觀列車；6至8月的瑞士鐵道之旅；6至8月的新東方號新疆之旅；9月的日本伊豆踊子號專列之旅和10月起的紐澳鐵道旅行等。大鷹將持續推出各國多樣化具代表性的鐵道行程，讓貴賓在不同國度中享受與體驗大鷹心旅行魅力。王國強表示，更感謝每年來自世界各地的朋友們，經常回來參加台灣喜樂列車與其他國內外旅遊行程，這份信任與支持成為團隊不斷創新的最大動力。迄今已承辦過許多海內外旅遊、同學會、社團、工商協會、公會、企業獎勵旅遊、員工旅遊、家族旅行、同學會重聚等等國內外旅遊。台灣包火車的旅遊行程，已累計243梯次超過四萬人次的成功經驗與好口碑，幾乎零負評的肯定與鼓勵，讓我們備感榮耀。此外，大鷹持續深化「台灣環島鐵路旅行包火車喜樂列車之旅」，深入台灣文化藝術與戲曲的饗宴，在體驗之餘，更有傳承之意。這一創新行程結合在地文化與特色活動，讓每位參與者都能在享受美麗風景的同時，深入了解藝術與文化。像是與知名全方位的表演藝術家吳興國和林秀偉老師合作，帶來當代藝文活動、音樂、運動及文化體驗，以提升旅客的整體體驗，讓每一次旅行都充滿溫馨與感動。王國強強調，大鷹旅遊始終以專業、熱情的服務，為每位貴賓帶來難忘而美好的旅行感受。我們將繼續秉持初心，以更卓越的表現提供更優質的服務。「我們愛旅行，跟著大鷹好心情！」歡迎跟著大鷹一起探索世界，共享美好時光。