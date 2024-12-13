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統一獅本土王牌投手古林睿煬今年季後轉戰日職日本火腿，新隊友田宮裕涼表示，期待和古林睿煬組成緊密的投捕搭擋，而火腿今天為另一名捕手吉田賢吾舉行入隊記者會，未來也有望和古林睿煬搭檔，就此火腿千禧世代球員來到12人之多。現年24歲田宮裕涼本季成績大躍進，在進入日職第6年創下多項個人生涯新高，包含出賽109場、打擊率0.277、盜壘數10次、3轟及30打點，而也成為自1984年來火腿首位單季雙位數盜壘的捕手，火腿肯定他的付出，季末加薪幅度329％，從700萬日圓來到3000萬日圓，並獲得球迷選票支持首次出現在球團活動「Premium talk live」。田宮裕涼在活動上表達對新隊友古林睿煬的期待，前者在就讀成田高校時，曾入選千葉縣代表隊來台參加台日青棒對抗賽，在冠軍戰上有過交手紀錄，不過田宮裕涼笑說，「好像是這樣，但我不記得了。」值得一提的是，田宮裕涼生日是2000年6月13日，只比古林睿煬晚一天出生，田宮裕涼認為年紀相仿是好事，「同齡的隊友又增加了。我想他們可能也會覺得和同齡的人一起合作更容易些。我會努力和他們交流溝通，希望我們能成為一組出色的搭擋。」火腿近日再透過現役球員選秀會，帶走前軟銀的捕手吉田賢吾，推定年薪為850萬日圓，在這位2001年出生的選手加入後，火腿隊千禧世代球員來到12人，