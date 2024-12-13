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▲台灣觀光計程車與台灣喔熊於倫敦眼前品牌宣傳。（圖／交通部）

台灣在今（2025）年11月，榮獲英國歷史最悠久且最具影響力的旅遊雜誌《Wanderlust》，評選為「全球最嚮往旅訪島嶼 - 銀獎」（The Most Desirable Island (World) - Silver Award）。交通部觀光書表示，台灣此次以美食、文化和自由氛圍、自然景觀如山脈、森林和海岸、戶外健行及生態體驗等獲得銀獎，再創國際能見度。《Wanderlust Reader Travel Awards》為該雜誌年度重點活動，廣泛邀請全球旅遊愛好者參與投票，反映大眾心目中最具吸引力的旅遊地點。為慶祝台灣獲選為「全球最嚮往旅訪島嶼」，交通部觀光署113年11月至12月啟動倫敦計程車廣告宣傳，穿梭於倫敦市中心多處熱門地段，包括著名的牛津街、攝政街、皮卡迪利廣場與特拉法加廣場等繁忙街區。這些倫敦當地經典的黑色計程車，換上極具活力之台灣觀光品牌橘色新裝，展現台灣的壯麗自然風光與豐富的人文文化。除了交通運具巡迴宣傳，交通部觀光署同步應用社群行銷，在該署英國IG官方帳號社群上發起慶祝活動並獲得廣大迴響。這些殊榮與品牌活動不僅僅是一場行銷推廣，更是台灣與國際市場之間建立連結的重要橋樑。透過與在地社群的鏈結，台灣將以嶄新的姿態迎接全球旅客，持續透過強力宣傳引客，積極向國際旅客招手，繼續衝刺來台市場。