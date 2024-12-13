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教育部今（13）日表示，高雄市新光高級中學、苗栗縣私立賢德高級工商職業學校及育民高級工業家事職業學校等3校，已依照退場條例列為專業輔導學校，改善期限已屆期，僅新光高中改善期間前完成改善，免除列為專業輔導學校，其餘2校未能獲得免除，按相關規定令學校114學年度停止全部招生，並於114學年度結束時停辦。教育部今日召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第4次會議，針對高雄市新光高級中學、苗栗縣賢德高工及育民工家等3校進行審議。教育部表示，之前針對3校已依照私立高級中學以上學校退場條例第6條第1項列為「專業輔導學校」，由於改善期限均已屆期，本次退場會議經出席委員1/2以上同意，認定新光高中於改善期間屆期前已完成改善，因此免除列為專業輔導學校。不過，教育部表示，賢德高工、育民工家在改善期間屆滿未獲得免除，經過出席委員1/2以上同意，依照退場條例第13條第1項規定，令學校114學年度停止全部招生，並且在114學年度結束時停辦。此外，教育部指出，弘德學校財團法人符合退場條例，在退場條例施行前停辦學校，停辦期限屆滿，仍未能恢復辦理或改辦其他教育、文化或社會福利事業，因此該校法人解散，解散後應依照退場條例辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。