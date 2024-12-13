我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志玲邀寇乃馨、黃國倫夫婦做公益，與小朋友提前過聖誕節。（圖／寇乃馨提供）

▲林志玲（右）與寇乃馨（左）私下擁有好交情，這次為了公益義賣大方割愛。（圖／寇乃馨提供）

藝人寇乃馨以犀利說話風格廣受歡迎，私下有著反差個性的她因為收藏海量「雙星仙子KikiLala」，備受網友討論，就連同樣熱愛該卡通人物的林志玲也深表佩服，而兩人私下也因此結緣有著深厚交情，日前林志玲難得回台，除了到台北大巨蛋欣賞周杰倫演唱會之外，還有另一重要目的就是與寇乃馨及黃國倫一同參與基金會公益活動，林志玲與寇乃馨、黃國倫夫婦倆紛紛為了「送暖」大方割愛，將珍藏雙子星商品義賣，且把全數善款捐贈給遲緩兒童、弱勢地區學童及原住民兒童，愛心不落人後。林志玲先前與早療課程長期支持的孩子們相見歡，也邀請黃國倫及寇乃馨同行，陪孩子們唱歌跳舞，送小朋友聖誕禮物，歡笑度過溫暖美好的下午，看到許多受助孩子們比往年看到時更進步、更茁壯，內心十分感動，而林志玲與夫妻倆算是有志一同，雙方默契十足，一起出錢出力，希望能幫助更多孩子們愈來愈幸福，寇乃馨也表示，雖然兩人至今沒有自己生兒育女，但非常樂意把小愛變成大愛，盡力去愛更多世上有需要的孩子們。為了這次慈善公益，寇乃馨也大方割愛，從珍藏的上萬件「雙星仙子KikiLala」精挑細選了幾番，最後選出近千件收藏義賣，儘管內心有些不捨，不過她表示，「為了愛，我願意！我拿出手的，就一件都不打算留，希望有愛心的同好們統統都買走。」事實上，林志玲及寇乃馨私下維持著多年好交情，黃國倫開鳥巢演唱會時，林志玲專程飛去北京力挺，而林志玲結婚時，寇乃馨還特地推辭工作，從北京飛回台參加婚禮，還送上一大行李箱的雙子星禮物祝福對方，深厚姐妹情令人稱羨。