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▲新北市再擴大接種對象！即日起提供設籍本市30至49歲市民接種流感疫苗，守護市民健康。（圖／新北衛生局）

新北市自購流感疫苗再擴大接種對象，即日起設籍本市30至49歲的市民均可接種流感疫苗，呼籲符合擴大對象之民眾，可前往本市29區衛生所接種。同時為避免職場內群聚感染，繼而帶回家傳染給家人，特別提供免費到職場進行2種疫苗接種服務，流感疫苗30歲以上均可接種，新冠JN.1疫苗出生滿6個月以上均可接種，鼓勵企業與所轄衛生所聯繫安排，以善盡照顧員工健康之企業責任。依據疾管署監測資料，全國自113年10月起流感併發重症確定病例數及死亡數均為十年同期最高，確定病例數達302例，其中共60例死亡個案，有59例未接種過流感疫苗；另自113年9月1日起累積82例新冠併發重症，其中自10月1日起通報之新冠併發重症個案均未接種JN.1疫苗，且近期日夜溫差大，增加流感、新冠等呼吸道病毒感染風險，呼籲符合資格對象應盡速接種流感及新冠疫苗，及早獲得保護力。衛生局提醒，民眾仍需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課。接種疫苗是預防疾病最有效的方法，「左流右新」健康加倍，照顧自己也保護家人及朋友，新北市為使流感及新冠疫苗接種更便利，除協調衛生所及合約院所提供隨到隨打服務外，亦持續開設社區接種站，籲請民眾善加利用。