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▲台北101跨年煙火主題為「Team Taiwan Champion」，靈感來自中華隊在 2024 世界 12 強棒球賽中的歷史性奪冠時刻。（圖／記者葉政勳攝）

台北101跨年煙火備受各界關注，今（13）日台北101公開「首度拍攝的煙火預告短片」，除了有台北101 董事長賈永婕外，還邀請立法委員王世堅、賴士葆一同出境，也透露今年台北101煙火主題為「Team Taiwan Champion」，不過今年保持神秘不公開模擬影片，煙火總長共有6分鐘，相較於去年跨年煙火規劃總長5分鐘，拉長1分鐘的煙火時間。台北101透露，今年煙火主題為「Team Taiwan Champion」，靈感來自中華隊在 2024 世界 12 強棒球賽中的歷史性奪冠時刻，煙火將以奪冠的精神為核心，從棒球的熱血拼搏延伸至科技、文化、綠能等領域的突破，展現台灣以冠軍之姿，迎接每一項挑戰的決心與實力。今年的煙火總長共有6分鐘，相較去（2023）年增加1分鐘的煙火時間，將呈現前所未有的煙火盛況，並且搭配精彩萬分的光雕秀，帶來震撼的視覺享受。，而是邀請王世堅及賴士葆拍攝煙火預告片。影片中，賈永婕也埋梗自嘲國慶煙火被罵得還不夠多嗎？還有王世堅及賴士葆向賈永婕質詢：「今年的煙火到底有多精彩？」甚至還重現跳海賭注橋段。影片尾聲王世堅拿出小提琴自信登場，為煙火模擬影片秀了一段經典旋律，而預告影片中僅有短短一秒露出跨年煙火的模擬畫面，讓民眾保持滿滿的期待，等到2024年最後一天親臨台北101看煙火秀。