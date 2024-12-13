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「2025台南耶誕跨年」的應援團粉絲們準備好了嗎？市長黃偉哲特別選在今(13)日星期五丟彩蛋，宣布出道一年即被海內外粉絲票選為「全球熱門團體」韓國新人氣天團EVNNE將來臺參加12月21日在臺南市舉辦的「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」，七位成員興奮強調，一定會將最棒的演出獻給大家。黃偉哲市長11日公布「2025台南耶誕跨年系列活動」第3波卡司後，忠實的韓粉發現「今年臺南耶誕跨年沒有韓團」?黃偉哲表示，當然有，從2019年超夯韓國男團ASTRO，引發車太太旋風及大勢女團(G)I-DLE；2020年韓團少女時代孝淵；2022年韓流女神宣美及韓國新世代偶像男團EPEX；2023年金世正、輝人、VERIVERY「台南好Young」耶誕跨年已經打出自己品牌。這次韓國新人氣天團EVNNE將耶誕前的演唱會表演獨家獻給臺南。EVNNE透過影片表示，聽聞臺南是個很有文化底蘊的美麗城市，美食、景點聞名，期待粉絲們能推薦好吃、好玩的景點，希望12月21日當晚大家能到臺南，跟他們一起過聖誕節，享受最棒的聖誕舞臺。EVNNE精湛的演繹，一定讓你印象深刻。南市府指出，EVNNE由KEITA、朴瀚彬、李政縣、劉昇彥、池允瑞、文淨泫、朴祉厚，共七位成員組成，由KEITA擔任隊長。「EVNNE」由英語與法語「Evening's Newest Etoiles」結合而成，意為「夜空中新升起的星星」，代表在最高點發光發熱，吸引所有人的目光的決心。曾在美國8個主要城市開巡演，被美國音樂媒體Billboard評為2024年8月的「K-Pop Rookie of the Month」。黃偉哲強調，「台南好Young，有無限的想像」，重要元素有二，一是邀請最當紅的表演者演出，融入臺南的元素，包括介紹臺南的風土、人情、還有景點、美食；第二個元素，讓流行音樂與城市文化交融，希望藉由韓國等國際知名明星的知名度，提高臺南城市的國際能見度，同時也讓粉絲與偶像同樂。黃偉哲重申，今年「台南好Young」跨年活動的卡司，集結韓、日、馬、荷等多國共30幾組高人氣卡司參與演出，無論是精彩度，吸睛度都是不在話下。提醒粉絲們、應援團，從現在起，保重體力最重要，在各場臺南耶誕跨年系列活動「不見不散」!「2025台南好young」耶誕跨年系列活動計有12/13 南紡耶誕音樂會 19:30-21:00 南紡購物中心A2 1F南紡廣場，12／14南科童趣嘉年華13:00-16:30 新市南科考古館廣場，12／15總爺親子午野餐13:00-16:30 麻豆總爺藝文中心，12／21 搖滾耶誕演唱會18:00-22:00（暫定） 永華市政中心西側廣場，12／22南瀛耶誕童樂會13:00-16:30（暫定） 民治市政中心南瀛堂廣場，12／28南瀛草地音樂會18:00-21:30（暫定） 新營南瀛綠都心公園，12／31台南好Young跨年晚會18:00-00:30（暫定） 永華市政中心西側廣場。