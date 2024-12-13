韓國國會14日將二度針對總統尹錫悅彈劾案進行投票，自3日突襲戒嚴以來，韓國各地抗議浪潮湧現，今（13）晚更將高峰，汝矣島國會前將至少有數萬人聚集，在韓國社群平台上，甚至提供了「燭光守夜指南」，給抗議民眾參考，讓民眾能更加方便。
根據韓聯社報導，在尹錫悅總統彈劾案第二次投票之前，汝矣島國會大廈前將舉行大規模燭光守夜活動，在活動前，社群平台上出現了「燭光守夜指南」共享資訊，來自全韓國各地前往集會的民眾，紛紛在上頭分享集會地點附近的相關資訊。
汝矣島集會可能吸引上萬到數十萬人流，大批人潮同時也將帶來許多廁所需求，從頁面中可看到，共享地圖和資訊中提供了集會地點附近的廁所地點，以及可供更換嬰兒尿布和餵食母乳的場所；抗議活動過程也免不了飽餐一頓，地圖中也大量標註了餐飲店家，可即時看店家的營業狀況。
抗議群眾可能來自全韓國各地，共享地圖中也提示了可從大邱、忠州等各地前往首爾的「燭光巴士」的票價和乘車地點與時間。
由於韓國近期氣溫偏低，社群平台上甚至也有網友特別製圖提醒，呼籲到場抗議的民眾可準備圍巾、手套、暖袋、瓶裝水、坐墊、地毯、手燈電池，以及口罩、毛巾等，護目鏡也成為提醒項目，以防可能出現鎮壓抗議活動的局面。
抗議相關的共享地圖，分佈在全韓國各地，包括首爾、光州、大邱和釜山。
韓國亞洲經濟日報則提到，這個抗議共享資訊網頁的創建者透露，自己因為身體健康因素，無法參與抗議集會活動，但仍想盡自己所能幫上忙，根據Naver Data Lab的購物分析數據顯示，本月8至10日，「應援手燈」成為生活用品類別搜尋次數最高的物品。在二手用品買賣網站上，可以找到很多出售、出租、甚至免費出借手燈的貼文。
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汝矣島集會可能吸引上萬到數十萬人流，大批人潮同時也將帶來許多廁所需求，從頁面中可看到，共享地圖和資訊中提供了集會地點附近的廁所地點，以及可供更換嬰兒尿布和餵食母乳的場所；抗議活動過程也免不了飽餐一頓，地圖中也大量標註了餐飲店家，可即時看店家的營業狀況。
抗議群眾可能來自全韓國各地，共享地圖中也提示了可從大邱、忠州等各地前往首爾的「燭光巴士」的票價和乘車地點與時間。
由於韓國近期氣溫偏低，社群平台上甚至也有網友特別製圖提醒，呼籲到場抗議的民眾可準備圍巾、手套、暖袋、瓶裝水、坐墊、地毯、手燈電池，以及口罩、毛巾等，護目鏡也成為提醒項目，以防可能出現鎮壓抗議活動的局面。
抗議相關的共享地圖，分佈在全韓國各地，包括首爾、光州、大邱和釜山。
韓國亞洲經濟日報則提到，這個抗議共享資訊網頁的創建者透露，自己因為身體健康因素，無法參與抗議集會活動，但仍想盡自己所能幫上忙，根據Naver Data Lab的購物分析數據顯示，本月8至10日，「應援手燈」成為生活用品類別搜尋次數最高的物品。在二手用品買賣網站上，可以找到很多出售、出租、甚至免費出借手燈的貼文。
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