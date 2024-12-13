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今（2024）年冬至落在12/21，不僅是傳統節氣，也是適合親友歡聚美好時刻。桂冠推出新品「紫糯米芋泥湯圓」，同時邀請三麗鷗人氣角色Kuromi與布丁狗同台登場，與小朋友們一同提前過冬至。同時在線上商城祭出多重回饋優惠，即日起到12/31間，使用LINE Pay付款不限金額可享有5%LINE POINTS回饋，滿2000元再享折扣。看準冬至吃湯圓商機，桂冠推出新品「紫糯米芋泥湯圓」，現場邀請三麗鷗人氣角色Kuromi與布丁狗同台登場，還有小朋友一起提前過冬至，體驗做湯圓的六道傳統工序，學習傳統古法製作過程。桂冠行政主廚許智勇還分享了煮湯圓關鍵技巧，利用「滾水下、小火煮」的秘訣，大顆湯圓煮到浮起來5至7分鐘，小湯圓3到5分鐘，就能煮出完美渾圓的湯圓。他在現場也帶來創意湯圓吃法，如阿華田包餡小湯圓搭配濃郁奶茶、紫糯米芋泥湯圓加入牛奶，為冬至傳統甜品添加更豐富層次。桂冠表示，除了新品「紫糯米芋泥湯圓」外，線上商城推出多重回饋優惠，12/31前使用LINE Pay付款不限金額即可享有5%LINE POINTS回饋，購物滿2000元輸入折扣碼「LA241212」現折200元，滿3500元再送輕食尚料理快煮鍋。此外，聯名新品任選2件88折。