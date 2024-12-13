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▲今年入冬最強大陸冷氣團來了！中央氣象署預報員林定宜表示，這波最低溫時間點在明天到下週一清晨。（圖／中央氣象署提供）

▲下週一（16日）白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部、東北部及東部天氣仍涼。（圖／中央氣象署提供）

▲本週六、週日（14、15日）降雨集中在迎風面地區，包括基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮地區及北部山區有局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）

厚外套快準備好！今年最強冷空氣將在明天至下週一（14日至16日）清晨發威，中部以北、東北部低溫約攝氏11度至13度，其中苗栗以北、馬祖部分區域要留意10度左右低溫，預估在週日晚間到下週一清晨，3000公尺以上高山有迎接降雪機會。下週一（16日）白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部、東北部及東部天氣仍涼。今年入冬最強大陸冷氣團來了！中央氣象署預報員林定宜表示，這波最低溫時間點在明天到下週一清晨，這段時間中部以北、東北部低溫約攝氏11度至13度，其他地區低溫約攝氏14度左右，其中苗栗以北、馬祖部分區域要留意10度左右低溫，夜晚和清晨寒冷，且明天到下週一高山有積冰現象。這波冷氣團強度有望迎接入冬初雪，林定宜表示，由於南方雲系北移，中層水氣多，週日晚間到下週一清晨，3000公尺以上高山將有降雪機會。下週一（16日）白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部、東北部及東部天氣仍涼；下週二將有另一波東北季風增強，持續到下週五，不過低溫沒有這一波寒冷，但清晨北部在輻射冷卻作用下，仍下探攝氏11度至13度，白天才會回暖，下週後期還有冷空氣，強度需要進一步觀察。降雨趨勢，本週六、週日（14、15日）降雨集中在迎風面地區，包括基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；下週一（16日）水氣增多，除中部平地外，其他地區都會出現降雨，包括基隆北海岸及東半部地區、西半部山區，其他地區雲量偏多。下週二（17日）水氣減少，不過北方仍有大陸冷高壓遞補下來，台灣持續位於東北季風環境下，迎風面基隆北海岸、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。