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▲Molly一天就學會高難度的空翻動作。（特約攝影 /郭運復攝）

▲Molly熱愛滑水，享受速度的快感。（特約攝影 /郭運復攝）

▲Molly與蓮潭最愛玩水的狗「靚仔」常常一起划水，默契十足。（特約攝影 /郭運復攝）

▲ 陽光大女孩Molly在蓮潭展現出動靜皆宜的一面。（特約攝影 /郭運復攝）

▲從小學琴，讓Molly在動靜間取的平衡。（特約攝影 /郭運復攝）

▲ Molly喜歡在開放空間彈琴，享受為人群演奏的時光。（特約攝影 /郭運復攝）

▲美術系畢業的Molly經常參觀畫展。（特約攝影 /郭運復攝）

▲Molly美術系畢業，特別喜歡以素描呈現一些夢境。（特約攝影 /郭運復攝）

▲本集運動維納斯Molly小檔案。（圖/NOWnews社群中心）

什麼樣的人能夠動靜皆美，可能需要內心無比強大，才能在動與靜兩個極端的領域展現出不同的美感。Molly現職平面設計師，主要是幫品牌設計商標及整體視覺形象，平常打扮時尚優雅，同時也是一位運動高手，各種運動都樂於嘗試，現在最愛滑水，換上比基尼，流露出陽光健美的形象。Molly從小就接觸各種運動，不論籃球、排球、田徑或極限飛盤各項賽事都能見他的身影，因此培養出多方面的運動底子，讓他學習新運動、新事物時都特別快速，也能快速掌握到技巧與精髓。高中時期連續三年百米賽跑都是第一名，大隊接力也都是關鍵的一棒。現在最喜歡的是滑水，因為覺得這是個極富挑戰性的運動，不但需要力量，更需要技巧，經常休假時整天泡在滑水場地，他說：「滑水可以讓我從日常生活中跳脫出來，感受風與水拂過肌膚的感覺，而且跟一群志同道合的朋友聊聊天、曬曬太陽，非常愜意。」回憶起十年前經過蓮池潭，看到有人在滑水，立刻被這個在水上飆速、在浪上翻騰的運動深深吸引，覺得實在太酷了，直到近三、四年才真正積極投入練習，常常一個禮拜會滑三到四次，第一次參加比賽就得到公開女子組亞軍，並且在今年國際公開賽得到第四名，完成了對自己的期許，也增加了很多信心。他覺得滑水是一個高度挑戰自我的運動，需要不斷從失敗中修正成長，他一向對自己要求很高，為了追求完美，常常需要克服自己的心魔去練習，在不斷嘗試的過程中，受到了很多人的鼓勵，慢慢建立起了自信與勇氣。他說：「滑水真的陪伴我走過很多次低潮，就像人生的縮影一樣，如果想要不斷突破自我，就必須勇於接受失敗，才能朝著目標前進。」今年五月起開始密集去健身房，有時候一周會去到五次以上，除了想要雕塑體態外，主要是希望能提升自己的滑水表現，曾經受到一位健身教練的滑水朋友影響，覺得必須有足夠的肌力去應對各式技巧與動作，才能讓滑水的層次更上一層樓。他很喜歡健身房裡的氛圍，雖然每個人都各有目標，但卻有一致的理念，共同努力讓自己更進步，這種感覺很棒。以前缺少自信，總覺得自己有很多可以改進的地方，唯獨透過運動的表現所獲得的讚美與肯定，是他少數能大方接受與回應的，因為這是透過長時間的努力與堅持所得到的成果，滑水就是這樣讓自己慢慢培養出自信心的。無法想像這樣一位運動健將，大學竟是主修美術，3歲左右就開始接觸美術相關的課程，從壓克力畫、水彩、素描及各類手工藝都都有研究，進入大學後特別喜歡素描呈現出來的光影變化、層次及筆觸，也讓自己的風格也日趨精細寫實。他也透漏一個秘密，從小就是會做惡夢的體質，嚴重的時候一個晚上會做超過三個惡夢，因此曾有很長一段時間都失眠，後來他嘗試將夢境紀錄下來，近期也試著用素描的手法將它們視覺化，希望可以透過藝術的角度，去重新詮釋自己的恐懼，而這些過程也確實改善了做惡夢的困擾。有空時就愛看畫展，她覺得那是沈澱心靈的最佳時間，能夠遠離日常的喧囂，只沈浸在畫家們的筆觸以及他們想要傳達的理念之中，也可以從中窺探其的一生及背後的故事，總是讓自己得到很多想法上的啟發，也提供了藝術工作上的靈感。除了繪畫，他從4歲開始學習鋼琴，過程中曾遇過不少瓶頸，但還是不減其對彈奏音符的熱愛，常常從電影中聽到喜歡的音樂後，就馬上找譜來彈奏。彈鋼琴能讓心靜下來，梳理自己近期的情緒與想法，他很喜歡在戶外彈鋼琴，衛武營國家藝文中心或捷運美麗島站都是他常出沒的地方，在人來人往的空間中彈鋼琴，彷彿就像一場音樂會，他很享受現場演奏的樂趣。運動在他的生命中扮演了非常重要的角色，不僅僅健美體態、增加力量，更重要的是強大了自己的心理層面。而彈琴、看畫展，能讓自己放慢腳步、舒緩身心，每當遇到令自己糾結的事情時，只要去跑步、滑一下水，甚或悠閒的喝杯咖啡，彷彿很多遮蔽的烏雲都煙消雲散了，對事物也能用更寬心的角度去看待與面對。