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▲金志洙（左下）2017年因為參演《大力女子都奉順》走紅。（圖／翻攝JTBC）

▲▼金志洙現身菲律賓表演，相當受當地粉絲歡迎。（圖／金志洙tik tok、IG)

韓星金志洙因為拍攝《月之戀人－步步驚心：麗》、《大力女子都奉順》等劇開創事業巔峰，卻在2021年爆出醜聞，傳出在校時霸凌同學，還逼迫男學生自慰、強拍不雅片等惡行，導致形象一落千丈，在韓國演藝圈混不下去；近來發現他跑去菲律賓發展，變身搖滾歌手表演《APT.》的畫面瘋傳，相當受當地人喜愛。金志洙今年31歲，於2009年以話劇《奉三不在那裡》正式出道，演員路上參加過不少知名作品拍攝，包含IU的《月之戀人－步步驚心：麗》、朴寶英的《大力女子都奉順》等，2021年終於當上《月升之江》男一，卻在當紅之際爆出曾是校園惡霸，霸凌同學拍不雅性愛片、逼迫男同學自慰等，當時金志洙以手寫信方式致歉，並退出《月升之江》拍攝、跟經紀公司Keyeast解約，神隱跑去當兵；2年後的2023年，他才改口說「指控都是誤傳」並與當事人和解，默默於社群復出當網紅。近日，金志洙前往菲律賓表演，他穿上搖滾服裝演唱時下夯曲《APT.》，演出受到當地人愛戴，而他被保鑣圍住、巨星般的高人氣影片也立刻被韓媒發現、紛紛報導，金志洙一一轉分享韓媒的新聞，希望藉由此契機，能有機會重返南韓演藝圈。