我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部長洪申翰11日公布勞動部霸凌案最新調查報告，報告顯示吳姓公務員輕生與前北分署長謝宜容直接相關，與首次調查說法南轅北轍；謝宜容也因為涉嫌貪污、挪用公款，遭羈押禁見；對此，政治評論員張禹宣表示謝宜容本身，並沒有為霸凌負半點責任，只能透過貪污治罪實現正義，「這件事情走到頭，我期待就只有一個人，許銘春一定要給我押進去，就這麼簡單！」張禹宣今日在政論節目《新聞大白話》中表示，謝宜容的案件被注意到、被社會大眾抨擊圍攻的理由是因為霸凌，導致一條人命殞落，但是謝宜容被懲罰的原因，卻跟霸凌一點關係都沒有，「這才是最大的問題」。張禹宣指出，今天是因為謝宜容和包括蔡孟良、許傳盛、許銘春等4人幫，拿著就業安定基金去裝潢辦公室、開個人演唱會、拍影片、買公關禮物，胡搞瞎搞、胡作非為，行貪污之事，所以才被制裁，但謝宜容本身，並沒有為霸凌負半點責任 ，因為沒有所謂的霸凌法，也沒有霸凌罪，「我們只能從其他方法，來去期待得到應有的正義」。張禹宣分析，謝宜容案件遭到施壓的理由很剪單，因為就業安定基金不是一個區區的北區分組長就可以動用的，「市長有沒有？勞發組有沒有？甚至是部長有沒有？你們這幾個一個都跑不掉！因為接下來只會有越來越多你們貪污的事證出來！所以這件事情走到頭，我期待就只有一個人，許銘春一定要給我押進去，就這麼簡單！」