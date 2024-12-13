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▲黃大謙今日在各大串流平台發布專輯《無處宣洩的鬱悶》，裡頭共有7首歌曲，幾乎主要都是他親自作詞作曲。（圖／翻攝自黃大謙IG）

百萬YouTuber黃大謙以幽默的影片風格走紅，包含「回覆酸民」、「修改拍壞照片」等系列都相當受歡迎，他過去也曾找過熊仔、瘦子等歌手合作拍片，展現創作才華。而黃大謙今（13）日發布新專輯《無處宣洩的鬱悶》，風格與平時搞笑形象超反差，剛推出幾小時就立刻驚豔萬名網友，眾人紛紛直呼「認真嚇到，覺得很好聽」、「正在瘋狂循環播放中」。黃大謙8天前在YouTube頻道上傳新歌〈完美的人〉，貼近人心的曲風及多變唱腔立即大獲好評，至今已累積16萬點閱數。有網友分享到Threads上，直呼「實在太讓人驚艷了，前奏一下去就嚇到」，中段呢喃唱腔瞬間轉成嘶吼，最後還有一段吉他Solo，讓他聽得超爽，而黃大謙今日在各大串流平台發布專輯《無處宣洩的鬱悶》，裡頭共有7首歌曲，幾乎主要都是他親自作詞作曲，包含〈完美的人〉、〈Not that good〉、〈我過得好嗎〉等。其中饒舌歌曲〈Chill得像隻狗〉還找來熊仔合作作曲，黃大謙也發文表示，雖然這張專輯的曲風，可能跟大家期待的不太一樣，但還是希望大家可以聽聽看，對此，網友們紛紛留言狂讚，「正在瘋狂循環播放中，超好聽」、「網紅出歌就服你」、「金曲獎不是夢我說真的」、「曠世巨作⋯愛到不行，超值得細品」、「給推，真的有料」、