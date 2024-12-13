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美國日前發生一起驚險飛安意外，一架小型飛機迫降在德州高速公路上，過程並不平順，機身當場裂成兩半，並掀翻3輛轎車，飛機從天而降的畫面讓其他用路人全傻眼。幸運的是，包含飛行員在內，受傷的4人都沒有生命危險，至於整起事故發生原因仍待相關單位調查釐清。綜合外媒報導，這起意外發生在美國德州當地時間11日下午3時許，一架「Piper PA-31」雙引擎螺旋槳小飛機，因不明原因必須進行緊急迫降，結果墜毀在高速公路上，機身裂成兩半，殘骸四散，多輛轎車遭到波及。美國聯邦航空管理局表示，飛機上當時只有一位飛行員，美國聯邦航空管理局並未公布該位飛行員的身分，但據了解是一位年過七旬的男子。至於飛機為何需要進行緊急迫降，仍待調查釐清。目擊者表示，飛機在迫降前就飛得很低，但並沒有看到火花黑煙之類的引擎故障跡象。幸運的是，4位傷者送醫後都沒有大礙。當地警方表示，「這顯然不是我們經常會碰到的情況，但很高興人們看起來一切都好」。