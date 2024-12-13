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在樂天桃猿強打朱育賢確定轉戰味全龍後，自由市場兩位重砲中信兄弟「雙子」陳子豪、詹子賢動向備受關注，和詹子賢走得近的台鋼雄鷹今天傳出開出5年平均月薪80萬以上的優渥條件搶人。根據《ETtoday》報導，台鋼雄鷹領隊劉東洋今日受訪時證實，詹子賢是球隊自由市場首要補強目標。而詹子賢日前已與中信兄弟進行充分溝通，目前仍在審慎考慮各項條件，預計最快下周將決定新賽季落腳處。現年30歲的詹子賢，本季因兄弟年輕好手竄出，發揮空間受限，出賽94場，繳出64支安打、1轟，打擊率0.255、攻擊指數0.669，生涯累積95轟，有機會在近年加入百轟俱樂部。目前詹子賢主要在台鋼和母隊兄弟之間二選一，以今年年薪63月計算，若轉隊需支付945萬元轉隊費，或選擇支付567萬元加上一名球員的補償方案。若真的前往台鋼，有望和文化大學學長王柏融合體，屆時將引起討論炫風。