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NBA盃昨天確定4強隊伍，金州勇士和紐約尼克都被淘汰出局，美國媒體《ClutchPoints》報導指出，這使得票價大幅暴跌，公鹿和老鷹的門票起售價僅29美元（約新台幣942元)，等於想看球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo只要價台幣千元不到。去年4強隊伍分別是湖人、鵜鶘、溜馬和公鹿，4強門票的起售價為150美元，決賽最貴門票飆到392美元，然而今年公鹿對老鷹、雷霆對火箭的4強門票起價分別為29美元和39美元，決賽門票起價也只要79美元，和去年相差甚大。美媒分析認為，票價下滑的主因是勇士、尼克等市場影響力大的球隊被淘汰，儘管雷霆和火箭是現在西區前二，另兩隊戰績也不差，但缺少像湖人、塞爾提克這樣等大市場球隊的參與，影響了票房的吸引力。不過這正是進場觀賞高強度對決的好機會，雷霆由明星後衛「SGA」Shai Gilgeous-Alexande領軍，被視為奪冠熱門，公鹿則由2屆MVP字母哥領銜。4強和決賽將在拉斯維加斯登場，目前4隊球員都已獲得至少10萬美元獎金，奪冠球隊則能獲得50萬美元獎金。