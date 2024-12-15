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▲金宇彬（左）、裴秀智（右）主演的《都會實現嗎》還尚未播出就吸引不少影迷敲碗，官方釋出的「十指緊扣」宣傳照也甜翻粉絲。（圖／netflixkr IG）

▲《您辛苦了》劇照已經在韓國論壇中流傳，該片不僅是IU（左）睽違5年的最新作品，也是朴寶劍（右）結束兵役後的首部復出之作。（圖／翻攝自Naver）

▲金秀賢（左）所飾演的男主角因一場失業，意外開始接觸「假貨」，他也憑藉過人的頭腦一步一步成為成為「全球山寨大王」，與曹寶兒（右）所飾演的女主角展開一場抓捕羅曼史。（圖／金秀賢、曹寶兒 IG）

▲邊佑錫（左）時隔9年合作IU，上演落魄王子愛上千金的階級差之戀。（圖／邊佑錫、IU IG）

▲李棟旭（左）、李光洙在《離婚保險》中飾演兩個被妻子離婚的苦情男，兩人以自身經驗將「離婚」明碼標價，一起開發離婚相關保險。（圖／李棟旭、李光洙 IG）

2024已經進入尾聲，這一年來播出了《背著善宰跑》、《淚之女王》等不少精彩的韓劇。新的一年即將到來，《NOWnews今日新聞》也特別整理了韓國討論度最高5部2025全新韓劇：裴秀智、金宇彬「南韓最強顏值CP」回歸的《都會實現嗎》；邊佑錫、IU上演階級差的戀愛喜劇《21世紀大君夫人》，金秀賢化身山寨大王賣假貨的《山寨人生》，李棟旭、李光洙一起被甩轉行當「離婚保險員」的《離婚保險》等等，每部未開播先轟動、話題滿滿，喜歡韓劇的讀者絕對不能錯過。《都會實現嗎》故事講述有著感情障礙的女主角佳英（裴秀智 飾）因緣際會下救了感情過剩的神燈精靈Genie（金宇彬 飾演）。為了報答佳英的恩情，Genie決定替她實現3個不知道是幸運還是懲罰的願望，性格迥異的兩人在相處的過程中相互扶持、依靠，展開的奇幻愛情喜劇。這也是金宇彬和裴秀智繼2016年的《任意依戀》後時隔8年再次合作，《都會實現嗎》的編劇還是《黑暗榮耀》的金銀淑，不管是編劇等幕後陣容還是故事環節，以及金宇彬、裴秀智這對「南韓最強顏值CP」一公開就話題度滿滿。主 演：金宇彬、裴秀智上映日：2025上半年集 數：12平 台：Netflix《您辛苦了》把時空拉回1950年的濟州島，講述出生在韓戰下的叛逆文學少女愛順（IU 飾）與青梅竹馬老實人關植（朴寶劍 飾）兩人一起歷經四季流轉、風風雨雨，陪伴彼此渡過人生的青澀愛戀，時間線也一路從高中橫跨到中年。《您辛苦了》目前已經殺青，這部片是IU睽違2年的最新作品，也是朴寶劍結束兵役後的首部復出之作，雖然在上線前就因導演聲援李善均毒案遭到抵制，但依然不減影迷們對於男神女神們共演的期待。主 演：朴寶劍、IU（李知恩）上映日：2025上半年集 數：16集平 台： Netflix今年才因《淚之女王》再創事業高峰的金秀賢，將在明年搭檔實力派女演員曹寶兒一起飆戲演出《山寨人生》，劇情講述男主角金成俊（金秀賢 飾）因一場失業風暴後偶然開始接觸「山寨產業」，他憑藉過人的反應能力和頭腦一步一步成為21世紀的「全球假貨之王」，而曹寶兒則飾演金秀賢的前女友宋慧貞，身為打擊假冒偽劣產品的特別司法警察的同時，也對金秀賢展開一系列「抓捕羅曼史」。主 演：金秀賢 曹寶兒上映日：2025上半年集 數：9集平 台：Disney+因《月之戀人—步步驚心：麗》成為好友的邊佑錫與IU，時隔9年再次搭戲合作《21世紀大君夫人》，劇情以21世紀君主立憲制下的韓國為背景，講述擁有一切但卻受困於「平民」身分的財閥家二女兒成珠熙（IU 飾），與一無所有但卻身分尊貴的皇子李安大君（邊佑錫 飾）之間，突破身分和階級差距的愛情故事。主 演：邊佑錫、IU（李知恩）上映日：2025下半年集 數：待定平 台：待定李棟旭、李光洙在《離婚保險》中飾演兩個「被妻子離婚」的苦情男，李棟旭離過3次、李光洙則是1次，比任何人都了解夫妻問題的兩人合夥，以自身的經驗開發離婚相關保險，透過種種離婚因素設定保險金額，把「離婚」這件事明碼標價，除了大咖演員們一起合作外，貼近生活的議題也在韓國論壇掀起討論。《離婚保險》目前僅公開李棟旭了李光洙兩位男主角的角色， 李主儐、李多熙具體飾演的角色則尚未公開，不過根據目前曝光的拍攝花絮，不少粉絲紛紛猜測兩人應是飾演李棟旭與李光洙的「前妻」。主 演：李棟旭、李光洙、李主儐、李多熙上映日：2025上半年集 數：12集平 台：待定