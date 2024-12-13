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由於歐洲央行再降息1碼，歐元跳水，加上美國11月 PPI高於預期，增添美國聯準會（Fed）降息路徑的不確定性，美元指數重新站上107，亞洲主要貨幣兌美元全倒，日圓貶破153，新台幣兌美元今（13）日也失守32.5元，終場收32.508元，貶值2分。不過，亞幣單日貶最多是星幣，貶了0.34%。美國公布11月 PPI年增率3%大幅超出市場預期及前值，月增率0.4%亦高於市場預期的0.2%，顯示通膨有復燃跡象，市場擔憂聯準會降息路徑的不確定性上升，加上歐洲央行降息1碼，推升美元指數再度轉強，並站上107，而下周包括美國、英國、日本及台灣央行也將召開利率決策會議，各國利率動向更備受關注。不過，美元指數站上107之後，主要亞洲貨幣兌美元全貶，其中日圓兌美元今日進一步貶破153，一度下探153.481，人民幣也在美國加徵關稅陰霾下，傳中國可能放手讓貶值救出口，離岸人民幣兌美元一度來到7.2921，目前在7.28附近盤整。新台幣兌美元今日也貶破32.5元價位，終場收32.508元，貶值2分，單日貶值了0.06%。根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元指出今日大升0.53%，歐元重貶0.54%，亞洲主要貨幣以星幣貶最多，貶值0.34%，再來是人民幣貶了0.22%，日圓跌了0.15%，韓元亦貶了0.04%。