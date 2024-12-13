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▲毛小孩聖誕派對12月15日屏東動物之家登場。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府將於12月15日下午在屏東縣動物之家舉辦年度壓軸活動「寵愛相隨·聖誕野餐Party」。這是首次在動物之家內的寵物萌公園推出野餐派對，活動當天將結合聖誕節的溫馨氛圍，並設有多元豐富的毛孩闖關遊戲及好物市集，歡迎民眾自行攜帶野餐用品與毛孩共享快樂時光。農業處長鄭永裕表示，野餐派對僅限50組，開放報名後短短一周即額滿，成為今年最受矚目的寵物盛會。即便未報名的朋友也無需擔心，現場將歡迎大家攜帶野餐用品，並有精彩的音樂演出及適合小朋友的魔術秀等表演，還可以參加闖關遊戲、抽扭蛋，適合全家人一起來享受。鄭永裕指出，縣府將結合各合作夥伴設攤宣導，傳遞尊重生命、愛護動物及終養不棄養的理念，讓民眾在享受娛樂的同時，也能學到動物保護知識與相關政策資訊。誠摯邀請大家於本周日來到屏東縣動物之家，享受豐盛的野餐美食、參與闖關遊戲，或是在草地上放鬆身心，感受露天音樂的愉悅。