我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李柏毅說，進入國會後，帶著鄉親對新台17線的期待與承諾，全力投入中央資源的爭取。（圖／立委李柏毅辦公室提供）

新台17線南段第二期工程今(13日)正式舉行動工典禮。立法委員李柏毅表示，新台17線全長7.3公里的這段路努力了20年才從規劃進入通車階段，他從青年奮戰到鬢髮微白，見證了這段漫長而艱辛的過程。立委李柏毅回憶，從擔任議員到進入國會，自己始終將新台17線列為交通建設的重點推動項目。多年來積極召開地方座談會、記者會及協調會，並在在高雄市議會與國會中多次質詢，今年3月29日更親自邀請左營楠梓的里長們搭乘軍方專用車進入營區，實地考察新台17線的規劃路段。李柏毅說，進入國會後，帶著鄉親對新台17線的期待與承諾，全力投入中央資源的爭取。面對經費的競爭，自己透過質詢與跨委員會的多方提出質詢討論，詳盡地向行政院卓榮泰院長與前交通部李孟諺、現任部長陳世凱表達新台17線的急迫性和對地方交通建設的重要性。李柏毅強調，此次南段二期工程順利啟動，關鍵在於先前針對海軍左營基地代拆代建工程的現勘協調。原先海軍左營基地代拆代建計畫經費，高雄市政府初估14億元將調增至28億元。工程會在今年9月5日要求高市府詳細說明新增項目與道路建設的關聯性後，自己隨即在同月18號邀集工程會、國發會、國防部等相關單位現場協調，確認新建設施與新台17線工程的緊密關聯。最終高市府以修正公建計畫的方式，完成28億元經費的申請與核定程序。李柏毅回憶著說，自2006年路型規劃與都市計畫變更以來，歷經政策調整、與國防部就土地撥用及設施代拆代建協商，甚至需保留海軍重要文化資產如精神堡壘及四海一家等，還要設計施工工法以保護廍後北極殿不受影響。李柏毅表示，這一路走來，新台17線凝聚了歷屆中央與地方首長的心血，包括前市長陳菊、蘇貞昌前院長、市長陳其邁等人的協助與努力。自己相當期待新台17線完工，為左營楠梓地區帶來嶄新的交通發展機遇，實現和鄉親們的承諾。