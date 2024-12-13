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氣候變遷造成的全球暖化與極端天氣，是全人類所須共同面對的問題，北極圈的海冰不斷縮小，北極熊無家可歸的形象深入人心，是氣候問題的縮影。對此，英國新創公司「Real Ice」稱準備在北極實施大規模「製冰」計畫，稱可讓海冰面積不再縮小，並加厚冰山以逆轉全球暖化的影響。然而，許多科學家批評Real Ice的做法恐會造成生態浩劫。根據《CNN》報導，Real Ice的團隊表示，在世人未能迅速著手應對氣候變遷的情況下，他們決定挺身而出，用自己的方式減緩甚至扭轉北極冰層流失的現象，從而解決北極無冰的氣候危機。Real Ice替北極加冰的方式有許多，其中最主要的一項是在海冰插入電動潛水泵，把海洋深處的海水抽到冰山表面。這些被水泵抽上來的積水，在冰山上會逐漸自然結冰，從而達到Real Ice聲稱的緩解冰層流失效果。Real Ice表示，已經進行過小型試驗，實測證明這方法確實有效，目前打算在北極大規模推行。然而，Real Ice的構想也受到許多質疑，首先是經費問題。若真的要在北極洋大規模廣泛進行製冰計畫，Real Ice自行估計的每年花費高達50～60億美元，Real Ice想向全球環保組織募款，或是要企業認購，但恐怕都不是那麼容易。其次，有科學家質疑，這種抽出海水來結冰的方式，是否可以長期發揮足能改變氣候危機進程的影響力，相當值得懷疑。而且大規模抽出海水對於當地現存的生態系以及海洋生物來說，也可能帶來難以估計的影響與破壞。