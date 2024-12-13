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▲橋頭科園區占地262公頃，園區聚焦半導體、航太、精準健康、產業創新和智慧機械五大產業，未來十年將引領高雄轉型為AI智慧城市。(圖／記者陳美嘉攝，2024.12.13）

橋科園區位居南台灣半導體S廊帶樞紐位置，政府投入137億打造園區公共建設，整體工程預計2026年完工。目前園區有25家廠商進駐，預估每年可創造600多億元產值，提供1.1萬個就業機會，隨著廠商持續進駐和公共建設完備，橋科園區未來十年將成為台灣關鍵科技產業聚落，引領高雄轉型為AI智慧城市。行政院南部聯合服務中心今(13)日偕同內政部國土管理署南區都市基礎工程分署、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，以及高雄市政府經濟發展局，共同說明橋科園區招商及整建進度。許乃文表示，南台灣近年已建構出完整的半導體S廊帶，相信未來將吸引世界級人才到南台灣就業及定居。同時，國發會在10月底於南服中心設立國際人才服務及延攬中心南部服務據點，國發基金也籌劃於本中心設立南部辦公室，有助於橋科園區進駐廠商獲得資金與外國人才資源。南科管理局主秘官嘉明提到，橋科園區的建設期程縮短至三年，且全程遵守相關法規，成為國家開發效率的典範，雖然在開發初期曾因有機農場、斷層帶及泥火山等挑戰，如今已從不被看好到搶手。今年南科管理局所轄園區的產值有望突破2兆元，顯現出南台灣科技產業實力。內政部國土管理署南工分署長林敬賢表示，園區規劃重視綠化，園區排水和滯洪量皆滿足未來營運需求。國土署表示園區主體道路、坵塊等部分工程預計114年底完工，局部滯洪池、公園受文化遺址、廢棄物清理、地上物拆除影響部分，則預計於115年初全數完工。高市府經發局招商處處長陳杏怡表示，未來半導體投資的焦點將聚集高雄。不僅半導體領域備受關注，AI產業也在高雄展現投資成果。以鴻海集團旗下的鴻華先進為例，其電動巴士工廠選址於橋頭科學園區，目前建設進度如火如荼，預計明年正式完工。橋頭科園區占地262公頃，園區聚焦半導體、航太、精準健康、產業創新和智慧機械五大產業，今年更核准全球電子零組件領導廠商國巨進駐，投資金額達200億元。目標打造南台灣科技產業聚落，吸引高階人才進駐。橋科園區目前有25家廠商進駐。此外，指標型企業如鴻華先進、鈦昇科技、新特系統和智崴資訊等，也在今年陸續舉行廠房動土典禮。根據預估，橋科每年可創造600多億元產值，提供1.1萬個就業機會。為促進企業投資意願，橋頭園區適用新市鎮產業引進租稅減免獎勵規定，自公告劃定範圍起五年內進駐的五大科技產業廠商可享投資總額15%的所得稅額抵減。隨著廠商持續進駐和公共建設完備，橋頭科學園區正逐步成熟，未來十年，橋科園區將成為台灣關鍵科技產業聚落，引領高雄轉型為AI智慧城市。