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3名台灣一貫道信徒10月間在中國大陸被逮捕，中國大陸國台辦今（13）日傍晚證實，這3名台籍民眾因涉嫌違反中國「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，已遭到廣東省公安機關「依法逮捕」。陸委會要求大陸方面必須儘早釋放回台，並保障當事人合法權益，妥善保障當事人身安全。陸委會表示，對於本案遭中共關押的3名一貫道國人，政府要求陸方必須儘早釋放回臺，並保障當事人合法權益，妥善保障當事人身安全。陸委會強調，中共這一年來已多次對我方赴赴陸之宗教界人士，非法逮捕、拘禁、處罰。台灣民眾應該認清，在中共的體制下，中國大陸沒有宗教自由。中共只會假借宗教交流之名，對台統戰滲透，絕不樂意台灣宗教人士在中國大陸宣揚傳教。陸委會再次呼籲，我方宗教人士赴陸請三思，不要再嘗試以身涉險。海基會表示，一貫道是合法宗教組織，何來邪道會門，在台信眾也有數百萬，難不成這些信眾都是邪道組織成員。請對岸尊重宗教信仰自由，維護台灣國民人身安全，儘速釋放這三位長者。