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▲羅PD（右）跟金大明激讚大腸麵線，還說感冒來上一碗，病就會好起來。（圖／十五夜頻道YouTube）

▲羅PD跟金大明覺得蔥抓餅的味道比北京烤鴨好吃。（圖／十五夜頻道YouTube）

南韓最強製作人羅PD（羅暎錫）的《出差十五夜》特輯「跟著味道，跟著帥氣，跟著大明」台灣篇在今（13）日終於公開，他跟著金大明走訪西門町吃知名大腸麵線，再續攤士林夜市嗑鐵板燒，沒吃飽的2人又去雙城街夜市吃西瓜、排隊買蔥抓餅加蛋，羅PD、金大明一口咬下去眼睛為之一亮讚嘆：「高級版北京烤鴨！」羅PD上月（11／8）受邀來台擔任「TCCF 創意內容大會」講師，隨後金大明也飛來台灣，2人當時逛街被粉絲目擊，讓全網又驚又喜，如今也揭曉2人是在拍攝《出差十五夜》的特輯「跟著味道，跟著帥氣，跟著大明」台灣篇。2人先造訪西門町品嚐知名的「站著吃麵線」，金大明就跟羅PD透露以前曾吃過，此後就念念不忘，特別是疫情時更是想念，羅PD聽到金大明讚不絕口，喝了一口麵線後雙眼發亮，直言第一次吃到這口味的麵線，「我來過台灣好幾次，為什麼不知道有這個？」還表示生病時如果喝上一口台灣麵線，病一定會好起來。才吃第一道就驚嘆連連，後續的餐點似乎讓羅PD興致缺缺，他被金大明帶到士林夜市吃平價鐵板燒，覺得這常見的食物應該沒多了不起，殊不知味道也是驚為天人，羅PD就對著鏡頭向觀眾喊話，來台灣不用吃其他鐵板燒，只吃這家就對了；隨後他們逛到雙城街夜市續攤，就被西瓜攤販老闆娘認出，她也是2人的粉絲，賣西瓜給偶像之餘，還幸運獲得合照留念。嗑完西瓜的2人表示「整個人都Reset（重置）」，可以再繼續吃，看到蔥抓餅的排隊人潮就跟著入列，當咬下一口蔥抓餅加蛋後，羅PD覺得口感很像北京烤鴨，但蔥抓餅比較香，金大明則是讚嘆：「這個...北京烤鴨的味道，這是什麼感覺？這應該是昂貴版的北京烤鴨味道，對吧？」對台灣的銅板小吃好評如潮。