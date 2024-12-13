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▲強恕高中出產不少明星藝人，其中像是霍建華（左）、詹惟中（中）、包偉銘（右）都是校友。（圖／霍建華 微博、詹惟中 臉書、包偉銘IG）

台北市私立強恕中學在1899年創立，至今已經有百年歷史，而近期校方與私立新民國小雙方董事會達成協議，為了挽救強恕國高中近年招生不佳狀況，未來校園將改制並更名為「新民國際中學」，代表強恕中學確定走入歷史。而事實上，強恕高中其實是許多名人的母校，像是影壇大咖霍建華、男歌手包偉銘等等，如今強恕中學成為歷史，也不禁讓人感嘆少子化實在是衝擊了不少校園。事實上，強恕高中的前身是「吳會書院」，是上海八大書院之一，後來轉型成學校，1937年曾在淞滬戰役中被摧毀，1945年因二戰結束才逐漸復原，目前該校在體育發展上非常出色，籃球隊、棒球隊等幾乎都是榜上有名的隊伍。而畢業於強恕的名人也不少，像是鑑識博士李昌鈺、前國防部長馮世寬、美國陸軍退役少將張立平、命理老師詹惟中、畫家蔣勳，藝人包偉銘、霍建華、曹蘭、巴戈、黃志瑋等人，都畢業於強恕高中，可說是出產名人的學校之一。關於強恕中學即將改制一事，近期掀起話題，對此董事會董事長江書良表示，目前學校高職加高中部僅有280名學生，國中部更是已經有5年沒有招生，坦言現在大環境的改變，讓中小學招生越來越困難，在綜合多方考量下，如果能順利建立完整12年學制，讓學生從國小一路直升上高中，可以稍稍緩解目前招生困境。