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▲周杰倫將在明年6月份於香港開唱。（圖／寶輝娛樂 臉書）

亞洲流行天王周杰倫（周董）近期剛進軍大巨蛋成功，成為首位於大巨蛋開專場演唱會的大咖歌手，沒想到今（13）日再度傳出好消息，寶輝娛樂宣布周董將在明年6月份於香港開唱3天，更將成為第1位在啟德體育園主場館開專場演出的男歌手，而主辦單位也曝光搶票日期，粉絲快來筆記！由於近期網路上不斷傳出周杰倫將在香港開唱的消息，而《NOWnews今日新聞》記者求證杰威爾音樂，對方也終於鬆口證實此消息，指出周杰倫確定將在明年6月27日至6月29日一連開唱3天，票價分別為680元港幣（約2843元台幣）、980元港幣（約4097元台幣）、1380元港幣（約5770元台幣）、1680元港幣（約7024元台幣）、1880元港幣（約7860元台幣）等5種價位。而寶輝娛樂的臉書也在今天稍早公布所有演唱會資訊，「我們很高興正式宣布，亞洲天王周杰倫將於2025年6月登陸香港『啟德體育園主場館』！6月27日、6月28日、6月29日，周董將連開三場精彩演出，與香港的歌迷一同見證這場音樂盛宴。」更曝光使用匯豐信用卡購票可以優先在12月28日上午10點整至12月20日晚間11點59分訂票，至於使用一般信用卡購票的民眾則尚未公布搶票時間。