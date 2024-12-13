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▲《大神》總監神谷英樹確定會繼續擔任續作遊戲總監，且將會集合多家遊戲公司共同開發。（圖／翻攝自YouTube）

卡普空（Capcom）今（13）日在「The Game Awards 2024」（TGA）頒獎典禮上宣布，即將推出經典和風遊戲《大神》（Okami）續作，且由曾擔任《大神》總監的神谷英樹繼續製作，引起各界玩家們的關注。今日「The Game Awards」頒獎典禮上，準備公布年度最佳遊戲之前，由交響樂團揭曉《大神》續作，立即就引起了熱議。《大神》擁有獨特的世界觀及精彩又暖心的冒險故事，取材自日本神話、傳說等主題，於2006年發布於PlayStation 2 平台，當時受到許多玩家讚賞。而《大神》總監神谷英樹確定會繼續擔任續作遊戲總監，且將會集合多家遊戲公司共同開發，包含M-TWO Inc.、Machine Head Works Inc.及神谷英樹任職的CLOVERS Inc.。不過，目前《大神》續作的上市日期及預定登陸平台尚未公布，有興趣的玩家可持續鎖定官方最新消息。