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▲Toyz坦言自己在出事到入獄前，學會了很多事情，更自爆曾用鴕鳥心態面對訴訟，不過當判決結果出爐時，他也勇於接受。（圖／Toyz YouTube）

網紅Toyz在2022年因販售大麻菸彈而遭起訴，最終三審判刑4年2個月，而他也在今年5月16日鋃鐺入獄，今（13）日也透過友人在YouTube上傳了入獄前1天的自白影片，坦言自己被爆出大麻案時，就陷入憂鬱，更表示自己非常擔心無依無靠的媽媽和女友篠崎泫，還一度哽咽痛哭。Toyz入獄半年，今天稍早由友人協助上傳新影片，內容是他在入獄前1天的自白，影片中Toyz坦言自己在2022年1月時就陷入憂鬱：「一開始想盡辦法要爬起來，但是那時候就不如預期，那中間有半年，基本上就是非常憂鬱的時刻。」但也坦言自己在被爆出大麻案後學習到「理解」的能力，也讓他學會很多事情。Toyz也在影片中表示自己總是用鴕鳥心態在面對訴訟，一直到上訴三審被駁回，也讓他心態非常崩潰：「這一天終於來了。」同時也提及對母親的擔心，「我跟她有點像是相依為命，我怕她在外面可能孤獨，生活沒辦法照顧好自己。」更喊話女友篠崎泫：「我離開了她，她的生活當中也失去了我，這些依賴著我的人，在生命裡面少了我的畫面的時候會是怎麼樣呢？」更一度哽咽痛哭。而Toyz的自白影片在曝光以後，也掀起不小的討論，粉絲紛紛給予安慰和鼓勵：「希望你爬起來之後，心態上能成為一個更穩重的人。」不過也有其他網友熱議：「不愧是打世界賽的，躺了還能輸出」、「真狠，特地挑進去後的一段時間發出來，讓熱度重新炒起來，不愧是你啊！策劃鬼才」、「連人在裡面都還能隔空工商一下，我服！」