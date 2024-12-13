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▲糖糖天生雙眼下方就有兩塊黑色斑點，隨著越長越大，特殊毛色也變得更加明顯，甚至還一路延伸到嘴角，乍看之下就像眼妝被哭到暈開的模樣。（圖／翻攝自IG）

▲糖糖因為「哭花臉」的奇特長相獲得大量關注，不久後就傳出被領養成功的喜訊，同梯的小貓露娜也同樣幸運找到新家。（圖／翻攝自IG）

沙烏地阿拉伯一隻三花流浪貓糖糖（Sugar），天生臉上就自帶特殊花色，眼睛下方有兩塊倒三角形黑毛，乍看之下就像「哭到眼妝花掉」的模樣。牠才剛出生5天就不幸失去父母及手足，所幸被好心人努夫（Nouf）救援中途，並記錄下成長歷程，因長相特別而獲得許多網友關注，最後也成功找到溫暖的新家，展開全新的幸福貓生。努夫在救援了糖糖之後，在臉書四處徵求還在哺乳期的貓奶媽，因為糖糖才剛出生，身形小到可以一手握住，他只希望糖糖能趕快補充營養長大，並承諾之後一定會來接走。努夫也紀錄了糖糖的成長過程，只見糖糖天生雙眼下方就有兩塊黑色斑點，隨著越長越大，特殊毛色也變得更加明顯，甚至還一路延伸到嘴角，乍看之下就像眼妝被哭到暈開的模樣，相當逗趣。綜合外媒報導，糖糖因為「哭花臉」的奇特長相獲得大量關注，努夫在牠5週大時上傳送養貼文，還希望領養人最好是吉達的居民，不久後就傳出糖糖被領養成功的喜訊，同梯的小貓露娜也同樣幸運找到新家，如今貓貓們都在新主人的照顧下幸福長大，讓網友們相當感動，紛紛送上祝福，「這麼可愛的小貓值得幸福」、「願真主保護牠」、「這真是太特別的中途經歷了」。