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▲都敬秀（右）將與元真兒（左）一同主演《不能說的秘密》。（圖／翻攝自NAVER）

由周杰倫、桂綸鎂於2007年主演的電影《不能說的秘密》，一直是許多影迷心中的經典，如今韓國翻拍的版本也終於將在明年1月份登上韓國大銀幕，其中周杰倫在劇中「葉湘倫」的角色將由男團EXO的成員都敬秀（D.O.）出演，而元真兒將詮釋女主角「路小雨」，讓不少人都相當期待。回顧電影《不能說的秘密》劇情，故事講述一名鋼琴天才葉湘倫（周杰倫飾）在轉學到新的高中後，在一間破舊的音樂教室裡邂逅了正在演奏神秘樂曲的路小雨（桂綸鎂飾)，兩人便展開了一段校園愛情。當時該部電影才剛上映就轟動全亞洲，甚至紅到在2015年又重新上映，票房賺得盆滿缽滿。而韓國翻拍的版本在故事背景上做了不少更動，更將場景從高中換成大學，講述同樣是鋼琴天才的音樂系學生柳俊（都敬秀飾）偶然在校園裡遇到了在練習室演奏樂曲的靜雅（元真兒飾），而後兩人也同原作一樣，開始發展純純戀愛，一樣以幻想浪漫電影為主軸，十分青春。另外原作中曾愷玹所飾演的「晴依」，將由過去曾因出演《黑暗榮耀》而爆紅的辛叡恩出演，讓影迷相當期待。而該部電影詳細檔期雖然還未公布，不過目前已經確定將在明年1月份於韓國上映。事實上，都敬秀近年來在影視上表現相當亮眼，不僅出演過《與神同行》、《與神同行：最終審判》，在電影中演出元一兵「元東延」的角色，更在去年主演《逃出寧靜海》，在當時還一度掀起話題，如今再度接演電影，也讓粉絲十分看好他的表現，更期待他能詮釋周杰倫在劇中悶騷、純情的形象。