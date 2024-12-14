南韓三大電視台SBS、MBC、KBS的年末歌謠祭即將登場，《KBS歌謠大祝祭》更是請到大S（徐熙媛）老公aka「國民姐夫」具俊曄登台，他獨家向《NOWnews今日新聞》透露將以前輩的身分帶領3組後輩表演，同時還會送上所屬團體「酷龍」的經典曲《初戀》。具俊曄知道屆時台上、下還有NCT、aespa、(G)I-DLE等夯團，但他最欣賞李泳知，也表示會聽上述藝人的作品，稱讚後輩們都很優秀。
《KBS歌謠大祝祭》介紹 「國民姐夫」具俊曄參戰2024舞台
《KBS歌謠大祝祭》是自1981年開始舉行的K-POP年末音樂盛會，除了邀請歌手表演，原本還會頒發最佳男女歌手、最佳音樂等獎項，直到2014年才廢除，2015年開始在節目中呈現多樣的藝人舞台以及合作表演；今年除了有aespa、(G)I-DLE等夯團，大S老公aka「國民姐夫」具俊曄也會現身帶來精彩演出。
具俊曄在2005年曾跟緋聞對象蔡妍在《SBS歌謠大戰》帶來雙人舞，問及時隔多年再到歌謠節目表演的感想，他就想到11月受邀出席《Korea Grand Music Awards》的回憶，因為是久違登上大型歌唱舞台，所以印象深刻，「1個月前才剛在KGMA擔任開場表演，這次是今年第二次登上舞台，久違的站上舞台，真的感觸良多」。
年末「合作舞台」粉絲最愛看 具俊曄帶3後輩表演！
其實《KBS歌謠大祝祭》、《SBS歌謠大戰》、《MBC歌謠大祭典》等年末盛會，多以邀請該年度表現活躍的歌手登台表演，或是由每一團派出幾位代表促成「合作舞台」，但這次難得找上大前輩具俊曄，具俊曄就透露這次的《KBS歌謠大祝祭》其中一主題是「讓大前輩與後輩同台合作」，所以電視台就邀請具俊曄參與特別企劃。
具俊曄表示屆時會帶領Kep1er、UNIS、tripleS等3團送上精彩的合作舞台，他也會獻唱「酷龍」的代表曲《初戀》，當然也少不了最拿手的DJ秀：「大家可以多多期待喔！」
K-POP夯團都在《KBS歌謠大祝祭》 具俊曄最新賞李泳知
而今年的《KBS歌謠大祝祭》上，有NCT 127、NCT DREAM、ENHYPEN、aespa、(G)I-DLE、IVE、 BOYNEXTDOOR、李泳知等等樂壇新秀，具俊曄表示很喜歡NCT，也超欣賞李泳知，覺得(G)I-DLE、IVE亦是優秀，平常都會聽他們的歌。
不過這次飛韓國錄影，老婆大S不會跟去，「這次是我自己回韓國工作，工作結束就回來了，沒有要去旅行所以就沒有帶熙媛一起了。」而2024年即將結束，具俊曄覺得今年最大的收穫就是平安健康，新年新希望亦是如此，「我一直以來的希望，都是能夠和熙媛一起過平安健康、平平靜靜、充滿愛的生活，今年如此，明年也是。也祝福大家都能健康、順遂，新的一年滿滿好事發生！謝謝大家的支持，愛你們喔」。
《KBS歌謠大祝祭》收看資訊：
主 持：ZICO、IVE張員瑛、金永大
紅 毯：因為尹錫悅彈劾案的後續影響而取消
典禮時間：2024年12月20日（星期五）19：30（台灣時間）
典禮地點：KINTEX
收看頻道：KBS 2TV、韓國Wavve
表演嘉賓：
NCT 127、NCT DREAM、ENHYPEN、aespa、(G)I-DLE、IVE、BOYNEXTDOOR、李燦元、張民好、永卓、李泳知、P1Harmony、ONEUS、Kep1er、CRAVITY、KISS OF LIFE、tripleS、UNIS、JinuSean、Bada、Baby V.O.X、具俊曄、尹秀日
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《KBS歌謠大祝祭》是自1981年開始舉行的K-POP年末音樂盛會，除了邀請歌手表演，原本還會頒發最佳男女歌手、最佳音樂等獎項，直到2014年才廢除，2015年開始在節目中呈現多樣的藝人舞台以及合作表演；今年除了有aespa、(G)I-DLE等夯團，大S老公aka「國民姐夫」具俊曄也會現身帶來精彩演出。
具俊曄在2005年曾跟緋聞對象蔡妍在《SBS歌謠大戰》帶來雙人舞，問及時隔多年再到歌謠節目表演的感想，他就想到11月受邀出席《Korea Grand Music Awards》的回憶，因為是久違登上大型歌唱舞台，所以印象深刻，「1個月前才剛在KGMA擔任開場表演，這次是今年第二次登上舞台，久違的站上舞台，真的感觸良多」。
年末「合作舞台」粉絲最愛看 具俊曄帶3後輩表演！
其實《KBS歌謠大祝祭》、《SBS歌謠大戰》、《MBC歌謠大祭典》等年末盛會，多以邀請該年度表現活躍的歌手登台表演，或是由每一團派出幾位代表促成「合作舞台」，但這次難得找上大前輩具俊曄，具俊曄就透露這次的《KBS歌謠大祝祭》其中一主題是「讓大前輩與後輩同台合作」，所以電視台就邀請具俊曄參與特別企劃。
具俊曄表示屆時會帶領Kep1er、UNIS、tripleS等3團送上精彩的合作舞台，他也會獻唱「酷龍」的代表曲《初戀》，當然也少不了最拿手的DJ秀：「大家可以多多期待喔！」
K-POP夯團都在《KBS歌謠大祝祭》 具俊曄最新賞李泳知
而今年的《KBS歌謠大祝祭》上，有NCT 127、NCT DREAM、ENHYPEN、aespa、(G)I-DLE、IVE、 BOYNEXTDOOR、李泳知等等樂壇新秀，具俊曄表示很喜歡NCT，也超欣賞李泳知，覺得(G)I-DLE、IVE亦是優秀，平常都會聽他們的歌。
不過這次飛韓國錄影，老婆大S不會跟去，「這次是我自己回韓國工作，工作結束就回來了，沒有要去旅行所以就沒有帶熙媛一起了。」而2024年即將結束，具俊曄覺得今年最大的收穫就是平安健康，新年新希望亦是如此，「我一直以來的希望，都是能夠和熙媛一起過平安健康、平平靜靜、充滿愛的生活，今年如此，明年也是。也祝福大家都能健康、順遂，新的一年滿滿好事發生！謝謝大家的支持，愛你們喔」。
《KBS歌謠大祝祭》收看資訊：
主 持：ZICO、IVE張員瑛、金永大
紅 毯：因為尹錫悅彈劾案的後續影響而取消
典禮時間：2024年12月20日（星期五）19：30（台灣時間）
典禮地點：KINTEX
收看頻道：KBS 2TV、韓國Wavve
表演嘉賓：
NCT 127、NCT DREAM、ENHYPEN、aespa、(G)I-DLE、IVE、BOYNEXTDOOR、李燦元、張民好、永卓、李泳知、P1Harmony、ONEUS、Kep1er、CRAVITY、KISS OF LIFE、tripleS、UNIS、JinuSean、Bada、Baby V.O.X、具俊曄、尹秀日