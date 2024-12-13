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一年一度的「高雄聖誕生活節」今年將從12月20日開始，南台灣最浪漫的聖誕活動將席捲中央公園及指定商圈。26米高的主燈「森之樹」搭配9大主題燈飾，點亮中央公園，一路延伸至高雄車站。此外，高市府經發局再度攜手一卡通公司為高雄聖誕生活節推出消費滿額贈高雄冬日商圈優惠券活動，鼓勵民眾多使用行動支付。主辦單位高市府經發局表示，今年的聖誕生活節不僅延續去年的好評，還有全新升級的活動與優惠。12月20日至23日，首波中央公園的聖誕市集熱鬧開場，四天內集結近180攤好吃又好逛的特色攤商，還有金曲歌后與超人氣樂團輪番上陣。為延續聖誕氛圍並為迎接新年做準備，加碼12月27日至29日三天，精選60攤再度登場，讓聖誕氣氛不間斷，為跨年做好暖身準備。今年高市府經發局也再度聯手一卡通推出超值滿額贈活動，並首次全面採用電子優惠券形式，共同響應節能減碳打造綠色城市。在中央公園聖誕市集活動期間，於市集攤商使用 iPASS MONEY APP掃描一卡通 TWQR 立牌付款，累積消費滿200元即可獲50元高雄冬日商圈優惠券，每人最多可領2張。收到優惠券後，可至高雄活動指定商圈店家包括中央公園、新崛江、六合夜市、三鳳中街等，使用iPASS MONEY APP掃描一卡通TWQR單筆消費滿50元，即可兌換優惠券領回50元儲值金，消費期限可到明年3月2日。除了在聖誕市集現場攤商消費可獲高雄冬日商圈優惠券外，於明年1月5日前，若是於高雄指定商圈店家累積消費滿200元一樣可獲50元優惠券，隔日馬上就可以兌換回 iPASS MONEY 儲值金使用，商圈消費等同享75折優惠。