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邁入第4屆的「燦坤3C家電耶誕市集」首度移師高雄舉辦，12/13-12/15在燦坤高雄華榮店登場，今年首創以AI為核心打造的主題耶誕市集，規劃六大體驗專區、30場的親子手作和表演及闖關集點活動，參加就有機會免費把iPhone 16帶回家。燦坤耶誕市集於高雄華榮店舉辦，以AI科技體驗為核心，聯手知名大牌推出實境體驗專區，網羅各大排隊人氣美食餐車，同時邀請創世基金會入駐，並有親子協作課程、小小店長活動。12/14邀請「國王戰隊」舉辦粉絲見面會，當日消費滿額或新申辦燦坤會員即可獲得限量合影券一張。燦坤秘密培訓已久的「AI主播」在耶誕市集首次亮相，作為活動的亮點之一，燦坤AI主播將以全新科技互動方式，直播介紹聖誕限定的超值優惠及多款人氣爆品，從智慧家電到熱銷3C，燦坤為消費者帶來一場融合科技與購物樂趣的創新體驗。活動現場更特別引進夢幻的耶誕雪花屋，座落於高雄華榮店入口，消費滿666元或是新申辦燦坤會員就能獲得抽獎券，憑抽獎券就能到雪花屋抽獎，每日限量350名，有機會免費帶走iPhone 16。每年最受消費者歡迎的「耶誕1元競標」全新升級，歌林大尺寸電視 、Apple Watch、MSI電競筆電、三星平板 Galaxy Tab S7、Panasonic奈米水離子吹風機…通通限時1元起標。此外，燦坤3C家電即日起至2025年1月2日推出全新「歡樂聖誕跨年購物節」，滿滿優惠一路陪你買到新年。