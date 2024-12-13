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▲展區集合30年來漫畫精華，彙整成六大主題展區。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.13）

▲展區集合30年來漫畫精華，彙整成六大主題展區。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.13）

「名偵探柯南 連載30週年紀念展」高雄場12/14起正式於夢時代盛大展出。入口處青山老師簽名及柯南等待大家光臨。展區集合30年來漫畫精華，彙整成六大主題展區，不同的特色主題，讓粉絲重溫名偵探柯南經典時刻。還有採用漫畫剪輯頁面及各種光影投射而成的「謝幕劇場」，及存放著老師手稿的「青山剛昌老師特別展示室」。而特別規劃「獨家限定區」，利用紫光燈手電筒效果，仔細尋找即可於黑暗中完成解謎，成功即可獲得「夜光小卡」乙份。為歡慶名偵探柯南30週年，青山老師特別繪製一組手繪稿，此份手稿不僅於會場展示，更化身為「名偵探柯南 連載30週年紀念展」限定周邊，來店必收小胸章、珪藻土杯墊，14款角色缺一不可；此外還有巨大毯子、眼鏡布、小午安枕、帆布小提袋、布面收藏畫、小蘭造型髮箍、限定手巾、30週年各款角色立牌等。場外輕食區提供來場消費者甜品及風味茶飲選擇，消費即贈送冷燙角色卡及角色小卡。消費滿額還有機會獲得「珍藏角色透卡」，8款設計分兩波段贈送，活動期間更加碼贈送廣受粉絲好評「劇場版閃銀大胸章」。此外，12/28及2025/1/18更規劃「名偵探柯南 連載30週年紀念展-角色見面會」。