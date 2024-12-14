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洛杉磯湖人在今年選秀會次輪選進當家球星「詹皇」LeBron James的20歲大兒子Bronny James，並在10月23日締造NBA史上首對父子檔同場出賽的紀錄，這位拼戰22個賽季今年底要滿40歲的當代傳奇，終於一圓夢想，也再度樹立起後人難以超越的紀錄高牆。湖人賽季首戰在主場迎戰明尼蘇達灰狼，萬眾矚目的NBA史上首對父子檔在例行賽同台戲碼在第二節上演，上半場還剩4分鐘，湖人以51：35領先，Bronny頂替八村壘上陣，促成LeBron父子同台的夢幻畫面。過往北美4大體育賽事中，除了NBA外，都曾上演過父子同台戲碼，NFL職業美式足球聯盟、NHL北美職業冰球聯盟各有過1次，MLB美國職棒大聯盟則有過2次，Ken Griffey這對MLB史上首對同隊出賽的父子檔更親臨現場，見證James父子檔首度同台亮相。過去LeBron就曾提及和兒子同場出賽是他的夢想，如今終於在即將邁入40歲時圓夢，他表示家人對他來說很重要，過去因打球錯過許多陪伴家人的機會，「所以現在能夠擁有這一刻，我不僅還在打球，還可以與兒子一起並肩作戰，是上帝給予我最棒的禮物之一。」儘管Bronny首秀出賽不到3分鐘，2投0中，抓1籃板，但後續被下放至發展聯賽磨練，並在13日的比賽中打出G聯盟生涯代表作，攻下全場最高30分、3籃板、2助攻、1抄截，全場23投13中包含3顆三分球，命中率達56.5%，能有如此亮眼表現，老爸肯定也是相當欣慰。