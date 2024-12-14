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▲「饗A Joy」為目前全台最貴buffet，能一次嚐到多種高檔海鮮。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台北文華東方酒店的半自助餐廳「文華Café」在假日總是一位難求，最近公布明年2025年的1月4日將調漲餐費。（圖／台北文華東方提供）

▲「島語自助餐廳」主打「一餐檯、一Fine Dining」的概念，並有許多高檔菜色，包含松葉蟹、龍蝦、溫生蠔等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲旭集主打生盛、巧鮨、醞炙、和揚、汁煮、旨燒、旬炊、澄甘、麗酌等九大和食名店區。（圖／饗賓餐旅提供）

▲饗饗標榜日式、中式與異國料理兼備，分有八大餐區，並秉持理念「一餐區、一名店」與「一角落、一景致」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台北晶華酒店「栢麗廳」是位在中山區商圈的人氣自助餐廳。（圖／台北晶華提供）

▲台北喜來登館內自助餐廳「十二廚」現正推出「北海道美食祭」，30款以上的特製料理，最吸引人的是松葉蟹吃到飽。（圖／台北喜來登大飯店提供）

▲漢來海港自助餐廳規劃九大主題餐區，主打多樣的生猛海鮮，近200道的菜色。（圖／漢來美食提供）

▲台北士林萬麗酒店的自助餐廳「士林廚房」推出的鱈場蟹吃到飽受到歡迎，活動預計將走到12月底。（圖／翻攝士林萬麗酒店臉書）

▲果然匯為饗賓餐旅所創立的蔬食Buffet品牌，曾在網路觀察網站中獲選「台北十大蔬食餐廳」榜首。（圖／饗賓餐旅提供）

迎接2025新年來臨，一起來回顧2024年的人氣吃到飽餐廳！台灣人喜愛吃到飽自助餐廳，而自助餐廳更幾乎是各家飯店必備餐飲配置，多家餐飲集團像是饗賓餐旅、漢來美食等也不忘佔據此市場，發展出各自的超人氣吃到飽品牌。《NOWnews今日新聞》盤點2024年10大超人氣的吃到飽品牌，每間也堪稱是「預約困難」餐廳，整理其特色、餐價等資訊一次看。📍特色：位於台北101的86樓，去年（2023）創立後，成為全台最高的Buffet餐廳，也是史上最貴buffet，晚餐時段每人高達3880元+10%，等於是破4全的天花板級價格。全台分店目前僅有一家！店內食材高檔，用餐區劃分成8區，包括海境餐區「豐潮」、「時濤」、「沁波」；原境餐區「熾原」、「然然」；城境餐區「乘城」、「戀戀」、「漫漫津澤」，被外國人號稱是「一生一定要吃過一次的buffet餐廳。」饗A Joy能吃到多樣高檔海鮮菜色，像是有帝王蟹、松葉蟹（雪蟹）、鮑魚、干貝、現開生蠔、胭脂蝦，甚至還有高檔粵菜餐廳才能見到的魚膠所做成的佛跳牆等各式料理，另外牛排、羊排、和牛壽司、片皮鴨、松露蟹黃小籠包等高檔食材一應俱全。價格：每人3280元，另加10%服務費價格：每人3280元，另加10%服務費價格：每人3880元，另加10%服務費📍特色：位在台北文華東方酒店內的人氣自助餐廳文華Café，只營業午餐時段，其中假日（週五~日）總一位難求的「週末午間 鮮．吃．吧」半自助式饗宴，顧客可選擇主菜，內含無限暢享自助餐點，因此每人餐價是依照所選的主菜而訂，每位2580+ 10%元起跳。但是明年（2025）1月4日將調漲，變成每人2680元～3380元，另加10%服務費，菜色內容包含日本帝王蟹、小龍蝦以及各式豐富蟹類等，還吃得到由台北文華東方酒店內米其林一星「雅閣」中餐廳設計的叉燒皇、京式櫻桃烤鴨等，當然甜點則由飯店內知名的「文華餅房」提供。而週一至週四的午間時段則是半自助式「平日午間饗．吃．吧」，除了豐盛的活力健康沙拉吧、開胃冷肉盤、精品級甜點吧，每季推出四種單點主餐，依點選的主菜計價，每人1580元+10%起。週五～日費用：每人2580元～3280元，另加10%服務費。(2025年1月4日漲為每人2680元～3380元，另加10%服務費)週一～四費用：每人1580元～2280元，另加10%服務費隸屬於漢來美食旗下，號稱是「漢來海港升級版」的「島語自助餐廳」，去年10月開幕，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，且每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐點裡吃得到松葉蟹、溫生蠔、煎牛排、聯名調酒等，假日晚餐更提供每人半隻烤活龍蝦。費用：平日成人1490元/兒童745元；假日成人1790元/兒童895元，另加10%服務費。費用：平日不提供；假日成人1490元/兒童745元，另加10%服務費。費用：平日成人1790元/兒童895元，假日成人2090元/兒童1045元，另加10%服務費。📍特色：隸屬於饗賓餐旅集團，目前有信義店、天母店、中茂店、竹北遠百店、義享店，2025年預計新增台南新光三越新天地、台北微風廣場兩間分店。專打日式料理的Buffet品牌，標榜九大和食名店區，尤其著重海鮮，強調是遍尋日本北海道、鄂霍次克海、廣島、九州、太平洋、地中海、澎湖、宜蘭等各式生猛食材，根據業者調查，以往民眾必吃的菜色包含現煎干貝，經常被顧客一次吃掉10幾顆，人氣菜色還有生魚片、當日現燙蝦蟹、帝王蟹味噌湯、松葉蟹腳，與有整顆鮑魚的土瓶蒸等菜色。費用：平日成人1390元，假日成人1690元，另加10%服務費。費用：平日成人1090元，假日成人1390元，另加10%服務費。費用：平日成人1690元，假日成人1990元，另加10%服務費。📍特色：隸屬饗賓餐旅集團，標榜日式、中式與異國料理兼備，分有八大餐區，並秉持理念「一餐區、一名店」與「一角落、一景致」，饗饗各分店大多選擇開在高樓層，一店位在微風信義46樓，二店則在全新商辦大樓「宏匯i-Tower」39樓。將近200道菜色，鮑魚粥、牛肉湯、煎干貝、羊排、草蝦以及松葉蟹等各式蟳蟹，是必吃菜色。費用：平日成人1390元，假日成人1690元，另加10%服務費。費用：平日成人990元，假日成人1390元，另加10%服務費。費用：平日成人1690元，假日成人1990元，另加10%服務費。位在中山區商圈的人氣自助餐廳，提供新鮮當令的沙拉吧、現點現做的義式與中式麵點、生猛海鮮料理、豪華壽司吧等。必吃菜色包含爐烤牛排、生魚片、壽司、手捲、蝦子、多樣化的螃蟹等，並有精緻的甜點，另還有特製兒童餐點，還與米其林綠星餐廳「小小樹食」合作有蔬食專區早餐。費用：平日成人1580元，假日成人1980元（明年漲為2080元），另加10%服務費。費用：平日成人1080元，假日成人1280元（明年漲為1380元），另加10%服務費。費用：平日成人1680元，假日成人1980元（明年漲為2080元），另加10%服務費。📍特色：主打海鮮菜色，並有中式料理粵菜港點等，去年開始推出松葉蟹吃到飽，相當受到歡迎，必吃菜色還有現切爐烤牛肉、現做舒芙蕾厚鬆餅、印度料理區。並且會不定時推出主題美食節，最近就推出「北海道美食祭」，菜色有大船入港「豪華海鮮船」，裡頭匯聚北海道各式海味，包括極鮮鮭魚、鮪魚、干貝等當季漁貨，而超人氣的松葉蟹此次推出「清蒸松葉蟹腳」，另有展現職人刀工的「鯛魚薄造」、炙燒牛肉握壽司、花捲壽司等，以及「帶骨牛小排朴葉味噌燒」、「成吉思汗烤羊排」等菜色。費用：平日成人1,490元 ，週六至週日成人1,790，另加10%服務費。費用：平日成人990元，週六至週日成人1,190元 ，另加10%服務費。費用：平日成人1,590元，週五至週日成人1,790元，另加10%服務費。📍特色：隸屬漢來美食旗下、漢來海港自助餐廳全台共7家分店，規劃九大主題餐區，主打多樣的生猛海鮮，近200道的菜色中，人氣菜餚包含生猛海鮮、義式香料烤鮮魚、壽司、生魚片、德國豬腳、港式燒臘、掛爐烤鴨、牛肉湯等，多年以來各間分店皆是一位難求，尤其多年來都額外於春天時推出甜點季，邀請名廚客座研發多樣且精緻無比的甜點。費用：平日成人890元，假日成人990元，另加10%服務費。台北分店平日成人990元，假日1180元，另加10%服務費。費用：平日成人730元，假日成人790元，另加10%服務費。台北分店平日成人790元，假日成人890元，另加10%服務費。費用：平日成人990元，假日成人1090元，另加10%服務費。台北分店平日成人1080元，假日1180元，另加10%服務費。📍特色：台北士林萬麗酒店館內的吃到飽餐廳「士林廚房」，因為有鱈場蟹吃到飽活動，讓它在今年度躍升成為一位難求的超人氣餐廳。「鱈場蟹吃到飽」將於12月的每周三、四晚餐供應，將提供至12月26日；另外也有「日本和牛吃到飽」活動，將至12月31日，每周一、二、五晚餐及六、日午晚餐提供。因為兩項吃到飽活動已是多次延長，因此費用：平日成人1580元，假日成人1880元，另加10%服務費。費用：平日成人1680元，假日成人1880元，另加10%服務費。饗食天堂集團旗下的人氣素食吃到飽餐廳「果然匯」，全台共5家分店，曾由《DailyView 網路溫度計》透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查「台北十大蔬食餐廳」，拿下榜首的殊榮。且因為成人每位只要588元加上一成服務費，被許多網友稱說CP值超高。特色餐區如「蔬活沙拉食驗室」，結合繽紛蔬果與實驗室概念，包含堅果種籽、高蛋白鷹嘴豆、天貝等熱門食材。也有「亞洲麵食區」，現點現做泰式湯麵與拌麵，全素綠咖哩蕈菇米線、植物五辛素的泰式酸辣清湯河粉都很受歡迎。有趣的是還有「和風職人壽司」，做出奶素南瓜乳酪軍艦壽司、蛋素辛豆乳甜椒握壽司等創意菜色。費用：平日成人588元，假日成人688元，另加10%服務費。費用：平日不提供；假日成人638元，另加10%服務費。費用：平日成人588元，假日成人688元，另加10%服務費。