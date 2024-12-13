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美股四大指數今(13日)開盤平盤震盪，科技股受惠晶片大廠博通公司（Broadcom Corp.）財測樂觀，開盤拉升，博通開盤更隨即大漲20%。博通是包含蘋果在內等多家大型科技公司的晶片供應商，周四公布優於市場預期的上季獲利，12日公佈最新財報，Q4業績表現優於預期，營收140.5億美元（約新台幣4573.2億元），年成長超過50％；經調整後每股盈餘1.42美元，主要是人工智慧（AI）的需求提振了成長。今日美股四大指數開盤平盤震盪，道瓊工業指數以升15.0點開出後下挫67點；那斯達克指數上揚92點開出後下滑至平盤；標普500指數上漲16點開出後滑落至平盤；費城半導體指數大漲130點。博通今日股價受惠財報營收以及2025年財測樂觀影響，開盤隨即大漲20%，股價一度突破220美元；台積電ADR股價也一度突破200美元大關，上漲約5%。