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▲今日大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，北部、東北部及東部天氣均偏冷，其他地區早晚亦冷。（圖／中央氣象署提供）

▲12月15日仍受大陸冷氣團影響，時間持續到下週一（16日），最低溫的時間點在週日晚間至下週一清晨。（圖／中央氣象署提供）

▲下週一白天大陸冷氣團減弱，不過下週二（17日）東北季風增強，北部及東北部天氣仍涼。（圖／中央氣象署提供）

今（14）日大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，基隆體感溫度剩8度、苗栗縣體感溫度探9度，出門記得帶上保暖外套，尤其越晚越冷；明（15）日下週一（16日）為最低溫時機，清晨局部空曠地區恐跌破10度低溫。且本週六日基隆北海岸、大臺北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，假日準備出遊的民眾需多留意，《NOWnews》整理「今天天氣、明天天氣、一週天氣」一次看。12月14日今日天氣，中央氣象署提醒，今日大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，北部、東北部及東部天氣均偏冷，其他地區早晚亦冷，而且越晚越冷，迎風面基隆北海岸、大臺北、花東地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣，各地溫度，北臺灣全天12至17度，花蓮全天15至18度，臺東低溫約17度，中南部低溫13至15度，中南部及臺東白天高溫20至23度；澎湖全天16至19度，金門全天12至17度，馬祖全天11至13度。14日大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物影響臺灣及離島地區，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區及澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。12月15日仍受大陸冷氣團影響，時間持續到下週一（16日），最低溫的時間點在週日晚間至下週一清晨，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；降雨方面，基隆北海岸、大臺北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。週日晚間到下週一清晨，3000公尺以上高山將有降雪機會。明天溫度方面，北部11度至18度；東北部13至16度；中部12度至22度；南部14度至24度；東部14度至20度；東南部16度至22度；澎湖15度至19度；金門11度至17度；馬祖10度至13度。局部空曠地區在下探1~2度，跌破攝氏10度。下週一（12月16日）清晨大陸冷氣團影響，各地仍偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部、東北部及東部天氣仍涼；中層南方雲系北移，基隆北海岸、東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，南部平地亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。下週二（17日）東北季風增強，下週三至下週五（18日至20日）北方仍有大陸冷高壓遞補下來，臺灣持續位於東北季風環境下，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；迎風面基隆北海岸、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。