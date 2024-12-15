我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雞排之戰由南機場夜市「好吃炸雞」拿下勝利。（圖／夜市王 YouTube）

▲雞排之戰排名出爐。（圖／夜市王 YouTube）

▲南機場夜市「好吃炸雞」追求古早味，沒想到在首戰拿下勝利。（圖／夜市王 YouTube）

▲蚵仔煎之戰由瑞豐夜市「（昌）海鮮燒烤」拿下勝利。（圖／夜市王 YouTube）

▲蚵仔煎之戰排名出爐。（圖／夜市王 YouTube）

▲「（昌）海鮮燒烤」在地立業多年，不過每次朝聖總是大排長龍。（圖／夜市王 YouTube）

▲臭豆腐之戰由東大門夜市「玉里臭豆腐」拿下勝利。（圖／夜市王 YouTube）

▲臭豆腐之戰排名出爐。（圖／夜市王 YouTube）

▲「玉里臭豆腐」在節目上獲得的評價和網友真實想法有些出入。（圖／夜市王 YouTube）

最強夜市美食盤點！台灣經典小吃該去哪裡找？肯定得到台灣的夜市，這裡的美食只有你想不到，沒有吃不到，號稱「韓國《黑白大廚：料理階級之戰》的翻版」，美食實境秀《夜市王》近期掀起話題，唯一缺點就是不能半夜看，因為食物飄香千里彷彿會隨著螢幕飄進觀眾的鼻腔裡！而《NOWnews今日新聞》記者也替讀者整理好了最強美食盤點，雞排必吃台北南機場夜市、蚵仔煎非高雄瑞豐夜市莫屬，而王者等級的臭豆腐得到花蓮東大門夜市才能品嚐。節目《夜市王》在全台北、中、南尋遍各大夜市，找出最著名、道地並美味的攤販相互出賽切磋，最終有9大夜市有榮幸能同台競爭。首集《夜市王》PK「雞排」，在一番激烈競爭下，由南機場夜市的「好吃炸雞」拿下綜合成績最高分。評審曾志偉、泰籍網紅泰國娘娘都對南機場夜市給出第3名的成績，而台韓YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」則認為南機場是她心目中的第1名，既平凡又經典：來自南機場夜市「好吃炸雞」老闆，以古早味台式雞排勝出，對此老闆曝光自己的私藏秘訣：「我的雞排比較古老味啦！對，古早味，因為我們有年紀了，我覺得雞排吃起來是也要顧及到健康，所以我就不會有太多的變化，就是口味上就是胡椒鹽、辣椒粉跟梅子粉。」根據「好吃炸雞」近期1個月內的Google評論，發現不少民眾都是衝著《夜市王》的人氣跑來朝聖，有民眾給出超高評價：「真的超好吃！鮮嫩多汁肉大塊，連骨頭頭香，看《夜市王》前來，超級值得」、「雞排75元，可以加辣粉，肉不算多汁的那種（可以跟吮指王比），皮也比較容易軟掉的感覺，可能因為外帶過了一段時間才吃，味道整體是不錯，可嘗試。」不過也有民眾發現餐點品質不一：「吃起來就是薄薄一片肉，沒什麼調味，炸皮又厚又多，完全不會想回購。」《夜市王》第2集，評審除了原班人馬以外，還請來創作歌手黃宣，要來比試最道地的台灣料理－蚵仔煎。黃宣更在節目中曝光自己的超高標準：「一個好吃的蚵仔煎，如果內餡不Q滑、不鮮美，它是叫做蚵仔煎嗎？」 更直言：「我不能對不起蚵仔煎！」沒想到如此嚴格的評分，仍讓來自高雄瑞豐夜市的「（昌）海鮮燒烤」殺出重圍，讓黃宣讚嘆：《NOWnews今日新聞》記者本身也是高雄人，瑞豐夜市一直都是高雄人共同的記憶，每到營業日也總是人山人海，而「（昌）海鮮燒烤」在地營業多年，每次造訪總是免不了排上隊。不過除了該店以外，瑞豐夜市也有不少台灣小吃，像是位於夜市第1排的「阿椪的店」，販售的白糖粿、QQ蛋（地瓜球）就非常具有知名度，還有第2排的「沖繩酥炸大魷魚」也幾乎是人人必點。實際翻閱「（昌）海鮮燒烤」在Google評論上的評價，許多粉絲在看完《夜市王》後朝聖，指出該店因為上節目後爆紅，導致現在總是大排長龍，「整體感覺不錯，真的好吃，蚵仔煎要等，買的人很多，至少30分鐘至1小時以上」、「嗑完夜市王播出以後第一份蚵仔煎，來幫老闆補血了，真的好滑好脆！」不過也有網友指出份量似乎沒有想像中多，等待時間也很長：「老公的蚵仔煎才3顆小蚵，不說還以為是蛋煎」、「一份70塊的蚵仔煎小又只有3顆」、「就點個綜合煎、烤蚵仔，等半小時。」緊張刺激第3回合則是挑戰台灣全民美食臭豆腐，說起台灣的臭豆腐，少不了醬油、外酥內軟，更缺少不了台式泡菜，雖然臭味傳遍大街小巷，不過卻收服外國評審刁鑽的味蕾，評審曾志偉、泰籍網紅泰國娘娘在本集針對同個夜市給出第1名評價，指出來自花蓮的東大門夜市「玉里臭豆腐」非常美味，尤其曾志偉更評論：其實來自花蓮的「玉里臭豆腐」，《NOWnews今日新聞》記者也曾在2、3年前嚐鮮過，外酥內軟的口感至今都讓人欲罷不能，有機會確實想再前往花蓮回味幾次，而老闆也曝光獨家致勝秘技：「我們的臭豆腐靈魂就是泡菜，我們的泡菜是獨一無二的，外酥內軟，酥的部分也不會讓你割嘴巴，不會口乾舌燥，吃完之後會覺得很爽口。」記者覺得好吃，不過網友可不一定這樣認為，查看「玉里臭豆腐」網友真實Google評論，1個月內倒是收穫不少負評：「夜市王第1名，但吃過真的覺得非常還好，本店的好吃多了」、「很難吃，臭豆腐沒臭豆腐的味道，泡菜也不好吃」、「泡菜ok，蘿蔔絲比較沒味道，加九層塔特別，豆腐小塊，看起來份量少，口味還行。」